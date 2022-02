Giochi Olimpici

OIimpiadi invernali Grazie Italia: le emozioni delle 17 medaglie vinte a Pechino 2022

Pechino 2022 - Le Olimpiadi invernali in Cina hanno regalato all'Italia un bottino complessivo di 17 medaglie: 2 Ori, 7 Argenti e 8 Bronzi, che certifca la spedizione di Pechino 2022 come la seconda migliore di sempre in termini di medaglie vinte alle spalle delle 20 conquistate a Lillehammer nel 1994. Riviviamo insieme le emozioni dei medagliati azzurri con le voci di Eurosport.

00:02:06, un' ora fa