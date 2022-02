Giochi Olimpici

Olimpiadi, Grazie Pechino, è già attesa per Parigi 2024: cosa dobbiamo attenderci

GIOCHI OLIMPICI - Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e sale già l'attesa per Parigi 2024: il presidente del Comitato Organizzatore che spiega in anteprima cosa vivremo fra due anni all'ombra della Tour Eiffel. Dalla cerimonia d'apertura sulla Senna al beach volley e il judo sotto la Tour Eiffel fino alla prima maratona in cui potranno partecipare anche le persone comuni.

00:02:59, 19 minuti fa