preparazione delle piste per la maggior parte delle gare su neve alle affidata ai battipista della Prinoth, azienda italiana che fa parte del gruppo Hti e che si conferma ai massimi livelli internazionali. La realtà altoatesina è un punto di riferimento del settore, tanto che era scesa in campo anche per le Olimpiadi di Lillehammer 1994, Nagano 1998, Torino 2006 e Sochi 2014. Lo scorso anno aveva lavorato per i Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Laper la maggior parte delle gare su neve alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saràche fa parte del gruppo Hti e che si conferma ai massimi livelli internazionali. Laè un punto di riferimento del settore, tanto che era scesa in campo anche per le Olimpiadi di Lillehammer 1994, Nagano 1998, Torino 2006 e Sochi 2014. Lo scorso anno aveva lavorato per i Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo.

Prinoth ha messo a disposizione oltre 50 battipista, detenendo di fatto l’esclusiva per la preparazione delle piste su cui si cimenteranno i campioni delle diverse discipline. Li vedremo all’opera per la preparazione delle piste dello sci alpino del National Alpine Ski Centre a Xiaohaituo, per le piste di Genting dove andranno in scena le competizioni di Freestyle, per quelle di Aoti dove saranno di scena le discipline nordiche e anche a Pechino, dove è previsto il principale evento di Big Air. In azione non solo il battipista Leitwolf, la macchina più potente sul mercato, ma anche il battipista Bison, ideale per la realizzazione degli snowpark e l’Husky per la messa a punto degli eventi di sci nordico. L’azienda di Vipiteno ha messo a punto anche un innovativo software che permette la misurazione dell’altezza della neve e la gestione della flotta.

