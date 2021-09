I dubbi a Cinque Cerchi restano. Da Tokyo a Pechino, in un periodo del genere organizzare manifestazioni di questo calibro diventa difficilissimo. Ancor di più se le sedi che ospitano i Giochi sono asiatiche: i problemi a livello di Covid non sembrano essere assolutamente risolti.

In ogni caso la prossima edizione delle Olimpiadi Invernali, in programma nella capitale cinese nel 2022, sembra essere confermata.A darne conferma è il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riportato da Sportface: “Pechino? Nella sua stranezza assoluta la situazione appare molto chiara. A Tokyo molti chiedevano se i Giochi si sarebbero fatti e io ho sempre detto che non ci sarebbero stati problemi. Per Pechino questo tema non è neanche in discussione, il presidente Xi Jinping ha detto che ci saranno e saranno grandi Olimpiadi, di successo”.

Prosegue: “Se poi mi chiedete ulteriori dettagli su Pechino oggi non posso rispondere, perché nessuno di noi è più tornato in Cina per fare i sopralluoghi”.

Pechino 2022 Pechino 2022, ipotesi boicottaggio. Usa: "Ne discuteremo con gli alleati" 07/04/2021 A 09:03

In conclusione: “Stiamo aspettando segnali, oggi andare in Cina comporta una quarantena di 14 giorni più altri sette: voi capite che queste regole non sono assolutamente in linea con un’organizzazione olimpica. Ma siamo al 13 settembre, aspettiamo notizie”.

ABBRACCI, URLA E SCHIAFFI: IL MEGLIO DEGLI ALLENATORI DI TOKYO 2020

Pechino 2022 La torcia di Pechino, una storia di ghiaccio e di fuoco 05/02/2021 A 10:21