39 nuovi casi sono stati riscontrati nella giornata di ieri, costringendo alla posticipazione "a data da definirsi" della maratona di Pechino. L'origine del nuovo focolaio risalirebbe a un gruppo di turisti. Un nuovo focolaio Covid ha messo allerta la città di Pechino. L'imminente teatro dei Giochi Invernali sta attraversando un delicatissimo periodo: l'obiettivo è raggiungere la soglia degli zero contagi prima dell'inaugurazione olimpica, ma un nuovo picco di positività ha complicato la situazione;. L'origine del nuovo focolaio risalirebbe a un gruppo di turisti.

L'organizzazione della maratona ha diramato un comunicato ufficiale, spiegando le ragioni preventive dietro a tale provvedimento, nella speranza "di prevenire il rischio di un'estensione dell'epidemia e tutelare la salute e la sicurezza di partecipanti, staff e residenti". La maratona di Pechino era in programma per il 31 ottobre 2021, e avrebbe coinvolto circa 30.000 partecipanti.

Pechino 2022 Credit Foto Getty Images

Con una buona parte del Nord della Cina tornata in lockdown, è lecito chiedersi quale sarà l'impatto di questo focolaio per la città e le conseguenze sulla sicurezza a circa 100 giorni dall'inizio dei Giochi Invernali. Chiusure e blocchi mirati, test a tappeto sui residenti, servizi di trasporto limitati sembrano contenere a malapena l'onda dei contagi nel cuore della prossima dimora olimpica. La situazione verrà monitorata con ansia non solo dalle autorità cinesi, ma dall'intero mondo sportivo.

