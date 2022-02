Giochi Olimpici

Olimpiadi invernali, Best Moments - Sofia Goggia, buone sensazioni in prova, Bertagna in finale nell

GIOCHI OLIMPICI - Secondo giorno consecutivo senza medaglia per l'Italia: in attesa di Sofia Goggia e della sua gara in discesa libera, ci godiamo il quinto posto di Guignard-Fabbri nella free dance di pattinaggio e l'accesso di Silvia Bertagna in finale con l'ottavo punteggio nel Freestyle slopestyle. Altra sconfitta per l'Italia del curling maschile.

00:02:13, un' ora fa