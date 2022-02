Domenica 13 febbraio andrà in scena la nona giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si si assegneranno altri 7 ori: gigante maschile per lo sci alpino, staffetta 4×10 km maschile per lo sci di fondo, inseguimento maschile e inseguimento femminile per il biathlon, staffetta femminile e 500 metri maschile per lo short track, 500 metri femminili per lo speed skating.. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete per incrementare il numero di allori nel medagliere

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di domenica 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI DOMENICA 13 FEBBRAIO

Giornata che può essere foriera di soddisfazioni, in diverse discipline e con ottime chance di rimpinguare un medagliere che dopo poco più di settimana vede l’Italia avere un ammontare di medaglie superiore a quello portato a casa a Pyeongchang 4 anni fa. Ecco le gare che da seguire da seguire con attenzione...

Gigante maschile: il dominatore della stagione di Coppa del Mondo Marco Odermatt parte nettamente favorito ma guai sottovalutare una vecchia volpe come Luca De Aliprandini, vice Campione del Mondo nella disciplina. L’azzurro ha patito una rovinosa caduta tra le porte strette di Adelboden lo scorso 8 gennaio riportando una brutta botta alla caviglia sinistra. Dopo tanta riabilitazione il trentunenne di Cles è volato a Pechino, e pare essere in condizioni buone per provare a regalare all’Italia dello sci alpino, la seconda medaglia in questi Giochi dopo l’argento di Brignone.

Staffetta 4x10 km sci di fondo: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz partiranno, in questo ordine, per una complicatissima corsa alla medaglia. un quartetto totalmente inedito e anche particolarmente curioso per composizione. Considerando Norvegia e Russia fuori portata, l’obiettivo può essere quello di arrivare a Salvadori con finnici e francesi ancora nel mirino o quantomeno vicini. Il tutto per poi sfruttare le molte qualità, anche veloci, di Graz, qualora si riuscisse a rimanere ancora lì. Già la Top 5 sarebbe un bel risultato ma chissà che il bronzo...

Biathlon, inseguimento femminile: Dorothea Wierer c’è e l’ha dimostrato rompendo il ghiaccio e togliendosi la pressione Dorothea Wierer c’è e l’ha dimostrato rompendo il ghiaccio e togliendosi la pressione con il bronzo storico nella 7,5 km . Se le condizioni e il freddo non saranno proibitive, Dorothea può ambire a un altro podio. Noi ci speriamo e saremo lì a tifare.

Short Track, Finale B staffetta femminile e 500 maschili: Intorno all’ora di pranzo invece torna in pista, Arianna Fontana e le ragazze dello short track che proveranno a vincere la Finale B e strappare un bronzo, come capitato quattro anni fa a Pyeongchang a medaglia. Nei 500 metri invece sarebbe già tanta roba vedere Pietro Sieghel guadagnare un posto per la finale.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA DOMENICA 13 FEBBRAIO

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Ore 2.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 2.30, BOB: prima manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, Girone C uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini - Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tommaso Sala

Ore 8.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini – Italia (da definire)

Ore 10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne – Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

Ore 11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini – Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini – Pietro Sighel

Ore 12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14.00, SPEED SKATING: quarti di finale team pursuit uomini – Italia (da definire)

Ore 14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne

