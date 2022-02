team event di sci alpino (o parallelo a squadre miste), curling femminile, bob a 4 uomini, hockey maschile e mass start femminile dello sci di fondo. Il team event dello sci era stato Domenica 20 febbraio andrà in scena la sedicesima e ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno cinque eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli:Il team event dello sci era stato cancellato nella giornata precedente a causa del forte vento. Il quartetto composto da Federica Brignone , Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini proverà a ben figurare. La finale per l'oro è in programma alle 03.37. Alle 4.20 qualche sprazzo azzurro nella eventuale quarta manche col bob a 4; in pista due team azzurri: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini e Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini. Il galà d'esibizione del pattinaggio di figura, alle 5.00, ci preparerà per la cerimonia di chiusura delle 13.00.

Ad

Pechino 2022 Quanto guadagna chi vince una medaglia olimpica? Italia al top 3 ORE FA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di domenica 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Brignone: "Super soddisfatta di questi Giochi, gara fantastica"

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DOMENICA 20 FEBBRAIO

Dalle ore 2.00, sci alpino, team event: difficile fare previsioni su una competizione in cui l’Italia, salvo il bronzo ai Mondiali 2019, ha sempre ottenuto poco o nulla e nella quale sembra anche non credere sino in fondo. Il quartetto azzurro però, sembra ben attrezzato per impensierire le favorite (Austria in primis).

Brignone, bronzo da favola: il mini-movie dell'impresa in combinata

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 FEBBRAIO

DOMENICA 20 FEBBRAIO

02.00, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, ottavi di finale (Italia-ROC) – Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

02.05, CURLING: finale per l’oro donne (Giappone-Gran Bretagna)

02.30, BOB: terza manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.40, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, quarti di finale – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.09, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, semifinali – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.28, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per il bronzo – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.37, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per l’oro – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

04.20, BOB: quarta manche bob a 4 uomini – ev. Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

05.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: Galà di esibizione – da definire

05.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini (Finlandia-ROC)

07.30, SCI DI FONDO: 30 km tecnica libera mass start donne – da definire

13.00, CERIMONIA DI CHIUSURA

La fiamma olimpica è accesa: la cerimonia d'apertura in 140 secondi

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Il bilancio di Flavio Roda: "È mancato il valore aggiunto" 4 ORE FA