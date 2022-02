big air maschile e femminile per lo snowboard, slopestyle femminile per lo sci freestyle, discesa libera femminile per lo sci alpino, team pursuit maschile per lo speed skating, staffetta maschile per il biathlon, 10 km trampolino grande per la combinata nordica, bob a 2 maschile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Martedì 15 febbraio andrà in scena l’undicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi:. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Ad

Pechino 2022 Buon San Valentino, la festa degli innamorati (anche dello sport) 3 ORE FA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di mrtedì 15 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Wierer fa la storia: il suo fantastico bronzo in 160 secondi

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI MARTEDI' 15 FEBBRAIO

Ore 3.24: FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna si è qualificata per la finale, giusto credere in lei fino in fondo.

Ore 4.00, Sci alpino: discesa donne. Forse la giornata più attesa in assoluto dagli italiani. Sofia Goggia si sta allenando come non mai per realizzare l’impossibile: vincere nonostante una lesione ai legamenti del ginocchio. Per ora è un sogno, ma la bergamasca ci ha abituato a concretizzare anche l’utopia.

Ore 10.00, Biathlon: staffetta 4×7,5 km uomini. Qui la sorpresa potrebbe scapparci. L’Italia non parte favorita, ma dispone di un quartetto decisamente solido con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini ed uno tra Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Ci si può provare.

Fontana consola Mascitto: "Capita di cadere, ora testa alla Finale B"

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA MARTEDI' 15 FEBBRAIO

MARTEDI' 15 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 9 round robin uomini (ROC-Norvegia, Canada-Cina, Svizzera-USA, Svezia-Danimarca)

02.30, SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

02.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

02.52, SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

02.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

03.15, SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

03.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

04.00, SCI ALPINO: discesa libera donne – Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Slovacchia-Germania, play-off uomini

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Danimarca-Lettonia, play-off uomini

05.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06.00, SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

06.22, SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

06.33, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06.45, SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

07.05, CURLING: sessione 9 round robin donne (Cina-ROC, Svezia-Danimarca, USA-Svizzera, Gran Bretagna-Giappone)

07.10, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 donne

07.30, SPEED SKATING: semifinali team pursuit donne (ROC-Giappone e Paesi Bassi-Canada)

07.52, SPEED SKATING: semifinali team pursuit uomini (Paesi Bassi-Norvegia e ROC-USA)

08.00, COMBINATA NORDICA: salto trial round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.24, SPEED SKATING: Finale D team pursuit donne (Bielorussia-Polonia)

08.30, SPEED SKATING: Finale C team pursuit donne (Norvegia-Cina)

08.43, SPEED SKATING: Finale D team pursuit uomini (Cina-Italia) – Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari verranno comunicati 20 minuti prima del via)

08.49, SPEED SKATING: Finale C team pursuit uomini (Corea del Sud-Canada)

09.00, COMBINATA NORDICA: salto competition round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09.22, SPEED SKATING: Finale B team pursuit donne (perdente ROC-Giappone contro perdente Paesi Bassi-Canada)

09.28, SPEED SKATING: Finale A team pursuit donne (vincente ROC-Giappone contro vincente Paesi Bassi-Canada)

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Rep. Ceca-Svizzera, play-off uomini

09.41, SPEED SKATING: Finale B team pursuit uomini (perdente Paesi Bassi-Norvegia contro perdente ROC-USA)

09.47, SPEED SKATING: Finale A team pursuit uomini (vincente Paesi Bassi-Norvegia contro vincente ROC-USA)

10.00, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini – Italia (da selezionare tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

11.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto individuale donne

12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials uomini

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale trampolino grande – ev. Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials uomini

13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

14.10, HOCKEY GHIACCIO: Canada-Cina, play-off uomini

14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini – ev. Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Beijing Today: il meglio del Day 9 18 ORE FA