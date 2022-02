Martedì 8 febbraio andrà in scena la quarta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno dieci eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: big air femminile per lo sci freestyle, superG maschile per lo sci alpino, PGS maschile e PGS femminile per lo snowboard, individuale maschile per il biathlon, 1500 metri maschili per lo speed skating, sprint maschile e femminile per lo sci di fondo, curling doppio misto, slittino femminile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete per incrementare il numero di allori nel medagliere

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di martedì 8 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA MARTEDI' 8 FEBBRAIO

Alle 4.00 si parte con il superG uomini: Speranze oggettivamente basse per Dominik Paris il quale, nonostante il Mondiale vinto nel 2019, dal rientro dopo il grave infortunio fa molta fatica in questa specialità. Potrebbe maturare uno squillo improvviso da parte del veterano Christof Innerhofer?

Alle 8.36 ecco lo Snowboard con le finali PGS donne. Nadya Ochner non rientra nel novero delle favorite, ma i Giochi spesso riservano sorprese. L’obiettivo minimo è accedere al tabellone principale: a quel punto servirà anche un pizzico di fortuna per provare a farsi strada sino alle semifinali. A seguire tocca agli uomini: quante volte in passato l’Italia ha fatto benissimo durante la stagione di Coppa del Mondo, salvo dissolversi nel corso dell’appuntamento olimpico? Quest’anno non è maturata neanche una vittoria durante la stagione: e se il trend per Roland Fischnaller e compagni si invertisse? L’assenza del veterano Aaron March (scelta tecnica) potrebbe farsi sentire.

Ore 9.30, Biathlon: individuale 20 km uomini. La gara in cui, storicamente, gli azzurri fanno più fatica da due decenni a questa parte. Una prova che esalta le qualità di tiro, storicamente non il punto di forza di Lukas Hofer e Dominik Windisch. Serve sperare in una sorpresa inattesa.

Ore 13.00, Sci di fondo: finale sprint tl uomini. Federico Pellegrino non ha brillato durante l’inverno, esprimendo un rendimento inferiore rispetto al passato recente. Il valdostano ha concentrato tutta la preparazione sulle Olimpiadi, evento che attende da 8 anni (a PyeongChang 2018 la sprint si disputò nella meno amata tecnica classica, dove colse comunque l’argento). Se il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo appare di un altro pianeta, l’azzurro può giocarsela con tutti gli altri rivali.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA MARTEDI' 8 FEBBRAIO

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO

02.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02.30, SLITTINO: prova 5 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

03.00, FREESTYLE: prima manche finale big air donne

03.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

03.40, SNOWBOARD: qualification run PGS donne – Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

03.45, FREESTYLE: terza manche finale big air donne

03.50, SLITTINO: prova 6 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

04.00, SCI ALPINO: superG uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

04.07, SNOWBOARD: qualification run PGS uomini – Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

04.34, SNOWBOARD: elimination run PGS donne

05.01, SNOWBOARD: elimination run PGS uomini

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Canada, Girone A donne

05.40, SKELETON: prove 3 e 4 singolo donne – Valentina Margaglio

07.05, CURLING: finale bronzo doppio misto – ev. Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

07.30, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne

07.48, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini

08.06, SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne

08.15, SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini

08.20, SKELETON: prove 3 e 4 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

08.24, SNOWBOARD: semifinali PGS donne

08.30, SNOWBOARD: semifinali PGS uomini

08.30, COMBINATA NORDICA: allenamento 3 Gundersen trampolino piccolo / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.36, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro

08.43, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro

09.00, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne – tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

09.30, BIATHLON: 20 km individuale uomini – 4 tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Repubblica Ceca, Girone B donne

09.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini – tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

11.30, SPEED SKATING: 1500 metri uomini – uno tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

11.30, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne

11.55, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini

12.25, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne

12.35, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini

12.47, SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13.00, SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto – ev. Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Danimarca, Girone B donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-ROC, Girone A donne

14.35, SLITTINO: quarta manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

