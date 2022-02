slalom femminile per lo sci alpino, snowboardcross femminile, Gundersen NH/10 km per la combinata nordica, 1500 metri maschili per lo short track, doppio di slittino. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Mercoledì 9 febbraio andrà in scena la quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sei eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: big air maschile per lo sci freestyle,per lo sci alpino, snowboardcross femminile, Gundersen NH/10 km per la combinata nordica,per lo short track, doppio di slittino. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Ad

Pechino 2022 Calendario 10 febbraio: combinata alpina uomini, snowboard cross e slittino UN' ORA FA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di mercoledì 9 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

LE SPERANZE DI MEDAGLIA MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO

Ore 8.45, Snowboard: finale cross donne. Una delle competizioni più attese per l’Italia. Scenderà in pista la portabandiera Michela Moioli per provare a bissare il titolo di quattro anni or sono. Pesante l’assenza della ceca Eva Samkova, la bergamasca dovrà guardarsi in particolare dalla pericolosissima britannica Charlotte Bankes e dalla francese Chloé Trespeuch.

Ore 14.20, Short track: finale 1500 uomini. Vedere un italiano sul podio sarebbe una sorpresa colossale. Pietro Sighel e Yuri Confortola cercheranno l’impresa della vita.

Ore 14.35, Slittino: seconda manche doppio uomini. Rieder-Kainzwaldner sono cresciuti molto, ma hanno almeno quattro coppie superiori davanti. L’obiettivo è la top5, ma se qualcuno dei favoriti commettesse degli errori…La pista è molto difficile, si presta a sbavature che possono compromettere una gara. C’è anche un tratto in salita: chi perde velocità prima di quel punto è fuori dai giochi.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO

02.30, SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 1

02.30, SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre – Italia (Leon Felderer?)

03.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

03.21, SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 2

03.30, SCI ALPINO: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini – da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.00, SNOWBOARD: cross donne seeding run 1 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

04.00, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 1 – Leonardo Donaggio

04.22, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 2 – Leonardo Donaggio

04.45, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 3 – Leonardo Donaggio

04.55, SNOWBOARD: cross donne seeding run 2 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

05.30, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 1 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

05.40, SKELETON: prove 5 e 6 singolo donne – Valentina Margaglio

06.21, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 2 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

06.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.30, SNOWBOARD: cross donne ottavi di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08.00, COMBINATA NORDICA: salto trial round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.07, SNOWBOARD: cross donne quarti di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08.20, SKELETON: prove 5 e 6 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

08.28, SNOWBOARD: cross donne semifinali – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08.45, SNOWBOARD: cross donne small final, a seguire big final – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

09.00, COMBINATA NORDICA: salto competition round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Svizzera, Girone B donne

11.00, SALTO CON GLI SCI: allenamento 1 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

12.44, SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne – due tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.05, CURLING: sessione 1 round robin uomini (Danimarca-Canada, USA-ROC, Norvegia-Svizzera, Cina-Svezia)

13.20, SLITTINO: prima manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

13.29, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

13.45, SHORT TRACK: semifinali 3000 metri staffetta donne – Italia (composizione da definire)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Danimarca, Girone B donne

14.13, SHORT TRACK: Finale B 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

14.20, SHORT TRACK: Finale A 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

14.35, SLITTINO: seconda manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Arianna Fontana prima gioia Italia, il curling fa sognare

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Da Dell'Aquila a Pellegrino: Italia, 20 giorni di fila a medaglia 6 ORE FA