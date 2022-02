Le Olimpiadi di Pechino 2022 si apriranno ufficialmente con la Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 4 febbraio (ore 13.00 italiane). I Giochi sono già incominciati con le partite della fase a gironi di curling doppio misto e di hockey su ghiaccio, oltre che con le prove cronometrate di discesa maschile e di slittino , ma soltanto domani il sipario si alzerà definitivamente su questa rassegna a cinque cerchi tanto tribolata a causa della pandemia.

In uno stadio a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, si accenderà il sacro braciere olimpico , verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento, avrà luogo uno spettacolo di intrattamento e come sempre ci sarà l’imperdibile sfilata delle Nazioni.

L'orario d'inizio

Come abbiamo detto, l'inizio è previsto per le 13:00 italiane, che corrispondono alle 20:00 di Pechino. Dato l'orario, quindi, la cerimonia nello stadio Nido d'Uccello si svolgerà con l'ausilio delle luci artificiali.

L'ordine d'ingresso

Una parata iconica e che rappresenta uno dei momenti simbolo delle Olimpiadi: tutte le Nazioni partecipanti sfilano dietro ai rispettivi portabandiera, in un emozionante turbinio di vessilli e di delegazioni che sono la naturalmente espressione del mondo intero. Ma quale sarà l’ordine di sfilata dei vari Paesi? Si è seguito, come da tradizione, l’alfabeto della lingua del Paese ospitante (anche se non si può usare propriamente quel termine visto l’idoma cinese) e si sono applicati anche alcuni paletti: la Grecia aprirà la parata in quanto culla dell’olimpismo, la Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante e sarà preceduto eccezionalmente dall’Italia, che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’Italia sfilerà dunque per 90ma, penultima nell’ordine di uscita. Il Bel Paese uscirà dunque alla fine, dietro alla portabandiera Michela Moioli (snowboarde campionessa olimpica a PyeongChang 2018). Di seguito l’ordine di uscita delle varie Nazioni per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022.

1. Grecia

2. Turchia

3. Malta

4. Madagascar

5. Malesia

6. Ecuador

7. Eritrea

8. Giamaica

9. Belgio

10. Giappone

11. Cina Taipei

12. Hong Kong

13. Danimarca

14. Ucraina

15. Uzbekistan

16. Brasile

17. Pakistan

18. Israele

19. Timor Est

20. Macedonia del Nord

21. Lussemburgo

22. Bielorussia

23. India

24. Lituania

25. Nigeria

26. Ghana

27. Canada

28. San Marino

28. Kyrgyzstan

30. Armenia

31. Spagna

32. Liechtenstein

33. Iran

34. Ungheria

35. Islanda

36. Andorra

37. Finlandia

38. Croazia

39. Arabia Saudita

40. Albania

41. Argentina

42. Azerbaijan

43. Lettonia

44. Gran Bretagna

45. Romania

46. ROC (Russia)

47. Francia

48. Polonia

49. Porto Rico

50. Bosnia Erzegovina

51. Bolivia

52. Norvegia

53. Kazakhstan

54. Kosovo

55. Bulgaria

56. USA

57. Isole Vergini

58. Samoa Americane

59. Thailandia

60. Paesi Bassi

61. Georgia

62. Colombia

63. Trinidad & Tobago

64. Perù

65. Irlanda

66. Estonia

67. Haiti

68. Repubblica Ceca

69. Filippine

70. Slovenia

71. Slovacchia

72. Portogallo

73. Corea del Sud

74. Montenegro

75. Cile

76. Austria

77. Svizzera

78. Svezia

79. Mongolia

80. Nuova Zelanda

81. Serbia

82. Cipro

83. Messico

84. Libano

85. Germania

86. Moldavia

87. Monaco

88. Marocco

89. Australia

90. Italia

91. Cina

Non ci sarà Pita Taufatofua

Ci eravamo abituati da Rio 2016 a veder sfilare Tonga con il suo untissimo portabandiera sia ai Giochi Estivi, dove pratica il taewkondo, sia a quelli Invernali, dove partecipa nelle gare di sci di fondo. Ebbene, questa volta Pita - come si può intuire anche guardando l'elenco d'uscita delle nazioni - non ci sarà: Tonga è stata colta da una grave crisi ambientale tra terremoto e tsunami e lui ha deciso di dare la priorità agli aiuti ai suoi connazionali, visto che data questa tragedia ha avuto pochissimo tempo per allenarsi e prepararsi.

Hero of the day: Pita Taufatofua, il portabandiera di Tonga

Chi saranno gli altri portabandiera?

Dell'assenza di Pita ci faremo una ragione, volenti o nolenti. Ma chi saranno gli altri portabandiera? Ecco un elenco dei più importanti.

Canada: Marie-Philip Poulin (hockey su ghiaccio) e Charles Hamelin (short track)

Cina: Zhao Dan (skeleton) e Gao Tingyu (pattinaggio di velocità)

Danimarca: Madeleine Dupont (curling) e Frans Nielsen (hockey su ghiaccio)

Francia: Tessa Worley (Sci alpino) e Kevin Rolle (sci freestyle)

Olea: Lindsay van Zundert (pattinaggio di figura) e Kjeld Nuis (pattinaggio di velocità)

Italia: Michela Moioli (Snowboard)

Giappone: Arisa Go (pattinaggio di velocità) e Akito Watabe (Combinata nordica)

Messico: Sarah Schleper (Sci alpino) e Donovan Carrillo (pattinaggio di figura)

Filippine: Asa Miller (Sci alpino)

Corea del Sud: Kim Min-sun (pattinaggio di velocità) e Kwak Yoon-gy (short track)

USA: Brittany Bowe (pattinaggio di velocità) e John Shuster (curling)

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

Quanto durerà?

A Pechino 2008 la Cina ci aveva offerto una delle cerimonie d'apertura più belle degli ultimi tempi: scenografica, pirotecnica e perfettamente sincronizzata nei movimenti dei suoi partecipanti. Ma era stata lunga, perché ai tempi non c'erano vincoli. Questa volta, per limitare i tempi di assembramento e le occasioni di contagio, durerà soltanto 100 minuti (un'ora e 40'), durante i quali dovranno esserci alcuni passaggi fondamentali come l'ingresso delle delegazioni - di cui abbiamo già parlato, ed è la parte più lunga - la lettura degl giuramento olimpico e l'arrivo degli ultimi tedofori per l'accensione del braciere.

Che spettacolo sarà?

Per ovvie ragioni, quindi, lo spettacolo che tradizionalmente accompagna la parte più cerimoniale sarà a sua volta ridotto. I figuranti ingaggiati per questa occasione saranno 3mila, esattamente un quinto rispetto al 2008 (quando ne furono scritturati 15mila). A quanto pare, la maggior parte di loro saranno ragazzini.

Ci sarà il pubblico?

In ogni caso, le misure di sicurezza sono già ampiamente innescate. Lo stadio, infatti, sarà per buona parte della sua capienza vuoto. Ci saranno solo gli addetti ai lavori, i giornalisti e alcuni fortunati selezionati tra il popolo cinese che avranno accesso alla cerimonia, non proprio a porte chiuse quindi ma quasi.

