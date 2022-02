Amos Mosaner e Stefania Constantini sono due nomi che i tifosi italiani faranno fatica a dimenticare, loro grandi protagonisti della d'oro per di più, vincendo il torneo di doppio misto da imbattuti. Undici vittorie su undici. Qualcosa di inimmaginabile fino a pochi giorni fa e oggi splendida realtà. Sono stati i primi ad entrare in scena alle Olimpiadi di Pechino 2022 e giorno dopo giorno hanno continuato a sorprendere, incantare, emozionare.sono due nomi che i tifosi italiani faranno fatica a dimenticare, loro grandi protagonisti della prima medaglia azzurra nel curling nella storia dei Giochi . Eper di più, vincendo il torneo di doppio misto da imbattuti. Undici vittorie su undici. Qualcosa di inimmaginabile fino a pochi giorni fa e oggi splendida realtà.

Già, non eravamo mai saliti sul podio in questa disciplina in un evento a cinque cerchi e nonostante i progressi mostrati e il ruolo di mina vagante non sembravamo poter impensierire quelle tre o quattro coppie più quotate. Ma i fatti di questi giorni hanno dipanato un racconto ben diverso. Prima di questa edizione, l'Italia vantava solo tre partecipazioni olimpiche nei tornei di curling: l'esordio in casa nel 2006, con presenza di diritto sia per gli uomini (settimi) che per le donne (fanalino di coda dell'evento), e il ritorno nel 2018 nel maschile, dove Retornaz e soci chiusero al nono posto. Nel misto, introdotto quattro anni fa, eravamo all'esordio.

Un podio inedito e che fa del curling la dodicesima disciplina in cui mettiamo in bacheca almeno una medaglia sulle quindici del programma olimpico attuale. All'appello mancano l'hockey su ghiaccio (dove non partecipiamo dal 2006), il salto con gli sci (dove siamo presenti ma a distanza siderale dalle posizioni che contano) e il freestyle, dove invece il podio, pur complicato, non è una chimera irraggiungibile (leggasi skicross). L'ultimo sport in cui avevamo sfatato il tabu era stata la combinata nordica, grazie al bronzo di Alessandro Pittin a Vancouver 2010.

