In Cina sono praticamente sold-out i pupazzi di Dwen Dwen, il panda-mascotte delle , il panda-mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Ai negozi della capitale cinese si sono formate in questi giorni lunghe code e le scorte sono andate subito a ruba.

"Stiamo coordinando gli sforzi per garantire un'adeguata fornitura", ha assicurato il portavoce Zhao Weidong. Il comitato organizzatore ha fatto sapere che l'inatteso boom di vendite del gadget è dovuto alla coincidenza con il Capodanno Lunare, che lo hanno reso un regalo tra i più gettonati, mentre il periodo di festa ha rallentato la produzione:ha assicurato il portavoce Zhao Weidong.

Bing Dwen Dwen, il panda gigante mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino Credit Foto Getty Images

Sul web dilaga però la protesta. In molti hanno lamentato che le mascotte sono andate esaurite anche sulle piattaforme e-commerce. Su e-Bay il pupazzo alto 25 centimetri viene messo in vendita a partire da 200 euro. L'hashtag "Un Bing Dwen Dwen in ogni casa" ha generato 210 milioni di visualizzazioni su Weibo, il Twitter cinese.

