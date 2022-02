Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 inizieranno ufficialmente venerdì, quando in Italia sarà l’ora di pranzo, con la cerimonia inaugurale in cui il presidente cinese Xi Jinping dichiarerà aperta la ventiquattresima edizione dei Giochi. Dureranno poco più di due settimane, da venerdì 4 a domenica 20 febbraio.

Gracenote. La capitale cinese è avanti sette ore rispetto al fuso orario italiano. Questo vuol dire che le giornate di gare inizieranno grossomodo quando in Italia saranno le due di notte e termineranno nel pomeriggio, tra le 14 e le 15 (in Cina tra le 21 e le 22 circa). Come andranno gli italiani? Che vincerà più medaglie? Quali sono i favoriti delle gare più importanti? Proviamo a rispondere a queste domande con le previsioni di

Le previsioni di Gracenote

Per quanto la combinata, non si scappa. Sul gradino più alto del podio dovrebbero esserci Alexis Pinturault (da podio anche nello slalom gigante) e Mikaela Shiffrin, con l’americana che poi dovrebbe andare a podio anche nello slalom gigante e nello slalom speciale, per un totale di tre medaglie. Beat Feuz e Sofia Goggia sono invece i favoriti per quanto riguarda la discesa libera, con Marco Odermatt padrone dello slalom gigante. Petra Vlhova dovrebbe mettere il naso davanti a tutti nello slalom speciale femminile, così come Foss-Solevaag nel maschile. Il SuperG vede Kriechmayr e Lara Gut come grandi favoriti, ma Federica Brignone spinge forte per ribaltare questo pronostico.

Dal Biathlon al fondo

Il Biathlon sorride soprattutto alla Norvegia, sia nel singolo che nelle staffette: Johannes Boe e Marte Roeiseland dovrebbero oscillare tra le tre e le quattro medaglie. Appena dietro di loro gli atleti di Svezia (le sorelle Oeberg) e Francia (Jacquelin e Fillon-Maillet), oltre ad una Dorothea Wierer che può ambire al podio in tre gare (inseguimento, mass start, individuale) e guidare la nostra staffetta mista al podio, sempre secondo Gracenote. Nel fondo Therese Johaug è attesa da tre medaglie, tutte del metallo più pregiato, così come il russo Bolshunov, che può provare a vincere sulle lunghe distanze (15km e 50km). Gli sprint invece sono di Klæbo, con Chicco Pellegrino che dovrà impensierirlo. Tenete d’occhio anche gli sprint a squadre: possiamo dire la nostra.

Pattinaggio, short track e snowboard

Il pattinaggio di figura sorriderà soprattutto alla Russia e alla Cina (valanga di medaglie per entrambi), con Hanyu e Chen pronti a darsi battaglia nel concorso maschile. Il torneo di Hockey invece dovrebbe andare a Finlandia (maschile) e Canada (femminile). Tanta varianza nello short track, dove Arianna Fontana dovrebbe prendersi l’oro nei 500 metri. Fischnaller e Moioli a medaglia nello Snowboard, con Michela che potrebbe centrare il bis in coppia con Sommariva. Mentre nel pattinaggio di velocità tutti gli occhi su Francesca Lollobrigida, che secondo Gracenote dovrebbe prendersi un bronzo.

