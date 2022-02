Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al Covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato ieri per i Giochi olimpici. Lo apprende l'Ansa. Malagò, che è totalmente asintomatico , è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole.