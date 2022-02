I voli per Pechino 2022 si sono trasformati in cabine sanitarie mobili, almeno per quanto riguarda l'aspetto. Le hostess, infatti, per oltre 10 ore di volo sono costrette a indssarem oltre alla mascherina, anche altri dispositivi di protezione come gli occhiali e, soprattutto, la tuta anticovid.

Non solo loro: anche le hostess di terra e il resto del personale indossano la stessa bardatura.



Si può vedere tutto ciò anche nel diario olimpico della nostra Valentina Marchei, che sarà inviata dalla Cina cme già accaduto a Tokyo.

