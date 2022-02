Le Olimpiadi sono ufficialmente finite! Dopo 20 giorni di gara, molto intensi, molto dispendiosi, il sipario chiude l’edizione cinese di Pechino.Gli azzurri hanno provato a tracciare la strada in vista di Milano-Cortina , che 20 anni dopo Torino riporterà i giochi invernali nel nostro paese.

Partiamo dicendo che la spedizione italiana ha messo a segnoPer trovare un’edizione con un maggiore numero di podi, come dicevamo sopra, è necessario scomodare Lillehammer (20). Sul fronte dei piazzamenti nelle prime dieci posizioni, invece, gli azzurri hanno stabilito il nuovo primato (62 contro i 57 di Torino, in cui però c’erano meno gare).

*Nonostante Brignone sia nata a Milano, vive dall'età di 6 anni in Valle d'Aosta.

L’Italia ha chiuso il medagliere in tredicesima posizione , è stata nona per podi complessivi e settima per piazzamenti nelle prime dieci posizioni. Le discipline sotto il cappello della FISI (Federazione italiana sport invernali) hanno collezionato 9 medaglie, contro le 8 degli sport marchiati FISG (Federazione italiana sport del ghiaccio).In questa edizione, solamente Russia (10), Norvegia (9), Germania (9) e Canada (9) sono riuscite a fare meglio.