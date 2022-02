Omar Visintin, porta a sette il numero di discipline in cui la spedizione azzurra è stata capace di andare sul podio in questa edizione a cinque cerchi. Un record. Dopo una giornata avara di soddisfazioni, l'Italia impegnata alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha subito rialzato la testa. Il merito è di uno straordinario medaglia di bronzo nello snowboard cross in una finale tutta in rimonta e che ha dell'incredibile visto il brutto infortunio al gomito patito dal "Baffo di Merano" appena due mesi fa. Un risultato che oscura in parte l'amarezza per la gara femminile di mercoledì e chea cinque cerchi. Un record.

Speed skating, short track, slittino, sci alpino, sci di fondo, curling e appunto snowboard. Non era mai accaduto nelle 23 rassegne invernali precedenti che ci fosse una tale varietà di allori in casa azzurra. Il primato spettava in condivisione a Nagano 1998, Salt Lake City 2002 e PyeongChang 2018 con sei diversi sport a medaglia, seguite da Lillehammer 1994, Torino 2006, Vancouver 2010 e Sochi 2014 con cinque.

Un bottino che potrebbe anche essere migliorato nei prossimi giorni. In quest'ottica, i fari saranno puntati sul biathlon (in attesa di uno squillo di Dorothea Wierer soprattutto nella mass start e nell'inseguimento), nello skeleton femminile con Valentina Margaglio e nel freestyle ski cross con Simone Deromedis. Nulla di scontato, ci mancherebbe, e con percentuali di successo diverse a seconda della disciplina, ma salire sul podio anche negli sport citati non sarebbe proprio fuori dal mondo. Più complicato nel pattinaggio di figura e nella combinata nordica, impossibile in bob, salto con gli sci e hockey su ghiaccio (dove l'Italia non è presente).

