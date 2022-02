"È veramente incredibile essere qui con la mia federazione e i miei genitori". Quando si è tolto il casco dopo la discesa durante lo slalom gigante di Pechino, questa domenica 13 febbraio, Richardson Viano sembrava vivere un sogno ad occhi aperti. Lo sciatore 19enne era appena infatti diventato ufficialmente il primo atleta haitiano ad aver partecipato alle Olimpiadi Invernali.

Richardson Viano

Bardato con la sua tuta invernale con su lo stemma della Federazione Haitiana di Sci, il nativo di Croix-Des-Bouquets è entrato nella storia della suo Paese, la cui temperatura media è di circa 30 gradi. E dunque poco importa se ha commesso un errore sul percorso che gli è valso la squalifica nel primo atto del gigante. "Dopo alcune porte ben affrontate, il nostro atleta è caduto ed ha colpito violentemente un palo, senza infortunarsi", ha dichiarato prontamente il Comitato Olimpico di Haiti, confermando contemporaneamente che Viano sarebbe stato al via dello slalom, disputato mercoledì.

"Ho pensato fosse lo scherzo di un mio amico"

dare tutto quello che aveva da dare", visto che il suo traguardo era semplicemente esserci, in quel di Pechino. Nel dicembre 2005, dopo aver trascorso un anno e mezzo in un orfanotrofio a Port au Prince, è stato adottato da una coppia italiana che viveva vicino alla cittadina francese di Briançon. Subito messo sugli sci dal padre, questo giovane franco-italo-haitiano ha scalato tutti i livelli, fino a raggiungere uno standard internazionale. Seconda prova che lo ha visto terminare al 34° posto nella gara vinta dal francese Clément Noël . Ma il risultato poco importava a Richardson Viano, che si è accontentato di ", visto che. Nel dicembre 2005, dopo aver trascorso un anno e mezzo in un orfanotrofio a Port au Prince, è stato adottato da una coppia italiana che viveva vicino alla cittadina francese di Briançon. Subito messo sugli sci dal padre, questo giovane franco-italo-haitiano ha scalato tutti i livelli, fino a raggiungere uno standard internazionale.

Quando si è tuttavia accorto che i suoi risultati non gli permettevano di entrare a far parte della squadra della Francia, lo studente ha pensato di attaccare gli sci al chiodo per dedicarsi ai suoi studi. Un giorno però il suo telefono è squillato: dall'altra parte della cornetta c'era Jean-Pierre Roy, presidente della federazione sciistica haitiana. Quest'ultimo gli ha proposto di competere per il suo paese natale. "Non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo di un amico. Alla fine della telefonata, ho fatto delle ricerche su internet e ho scoperto che ad Haiti c'era davvero una federazione di sci. Qualche giorno dopo lo richiamammo, poi lo incontrammo con i miei genitori e tutto iniziò".

Richardson Viano

Così, il 4 dicembre 2019, Richardson Viano ha indossato gli sci a Isola 2000 per partecipare alla sua prima gara FIS sotto i colori di Haiti, per poi proseguire il suo viaggio che lo ha portato a concludere al 35° posto nello slalom gigante dei Campionati Mondiali di Sci Alpino a Cortina d'Ampezzo, a poche migliaia di chilometri dalla sua isola natale. "E' il momento più bello della mia carriera sportiva", confidava allora, lungi dal sospettare cosa sarebbe successo due anni dopo, quando sarebbe definitivamente entrato nella storia dei Giochi Olimpici

