Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 andranno in scena dal 2 al 20 febbraio . La rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio è ormai dietro l’angolo e, considerata la tipologia delle discipline che saranno protagoniste nelle prossime due settimane abbondanti, è lecito chiedersi quali siano le previsioni meteo. Diamo uno sguardo a quali sono le ultime novità in merito di neve, temperature, precipitazioni, vento nei comprensori che ospiteranno le gare dei Giochi.

Ad

Le gare di sci alpino si disputeranno a Yanqing: siamo sempre nel distretto di Pechino, ma 90 km a nord della capitale cinese. Si tratta di un luogo esposto al sole, dove le nevicate sono molto rare. Neve e pioggia non dovrebbero fare capolino nelle prossime settimane (anche se su un periodo così lungo sono sempre possibili delle sorprese), mentre le temperature saranno decisamente basse: massime attorno ai 3-5 °C, ma le minime scenderanno anche a -10 °C.

Pechino 2022 Hostess con la tuta anticovid nei voli per Pechino 5 ORE FA

Sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica faranno invece tappa a Zhangjiakou, nella provincia dell’Hebei, ovvero 200 km a nord-ovest di Pechino. Il discorso non sembra però cambiare moltissimo, visto che la tendenza è in linea con quella di Yangqing. Non molto lontano da qui si trova il Genting Snow Park, dove avranno luogo gli eventi di snowboard e sci freestyle.

Le discipline indoor (pattinaggio di figura, short track, speed skating, curling, hockey ghiaccio) non saranno chiaramente condizionate dal meteo. Gli sport da budello (slittino, skeleton, bob) saranno protagonisti nel comprensorio di Yanqing, dunque la situazione non sarà così lontana rispetto a quello dello sci alpino (anche se si gareggerà di sera).

Dorothea Wierer: combinazione vincente di lavoro, stile e divertimento

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Le speranze di medaglia per l'Italia giorno per giorno 3 ORE FA