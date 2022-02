Venerdì frenetico per il team Italia. La cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali si terrà alle 13.00 italiane, ma tra le fila della delegazione italiana transita ancora parecchia incertezza. Sofia Goggia sta ancora recuperando dall'infortunio al ginocchio rimediato nel Super G di Cortina, e dovrebbe presentarsi per almeno una delle sessioni d'allenamento comprese tra il 12 ed il 14 febbraio per poter partecipare alla discesa femminile del 15. In dubbio la sua presenza per il Super G dell'11 febbraio. Questo è solo uno dei tanti temi toccati dal presidente del CONI Giovanni Malagò in un'intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. Malagò ha affrontato a spada tratta numerosi temi, tra cui speranze tricolore per Pechino, aspettative in ottica Milano-Cortina, positività al Covid e il nodo presidenza della Serie A

Sulle sue condizioni di salute

"Praticamente zero sintomi, solo un po’ di raffreddore. L’ho pensato: se non mi fossi vaccinato come mi sarei ritrovato ora? Il booster, anche psicologicamente, mi ha aiutato"

Come ha scoperto di essere positivo?

"In aeroporto mi hanno fatto un tampone e qualche ora dopo mi hanno detto che il test is not clear. Ne hanno fatto un altro nel pomeriggio, la mattina dopo mi hanno avvertito della positività, sono arrivati vestiti un po’ da marziani e con un’ambulanza mi hanno portato in questo hotel Covid, un posto più che dignitoso.Ogni giorno c’è un tampone: se sei negativo te ne fanno un altro in 24 ore; se anche quello è negativo, sei libero"

Sulla lontananza dalle gare

"Soffro maledettamente a pensare di essere lontano dalle gare. Mi sono dato un obiettivo: riuscire a esserci sabato per Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana".

Sul ritorno di Goggia

"Ci sentiamo sempre, partirà il 7. Mi ha detto: ma che scherzi mi fai?" Su Moioli portabandiera "È super carica, mi ha parlato delle nuove tute che stanno valutando tecnicamente".

Ancora paura per Sofia Goggia! Brutta caduta in Super G

Obiettivi per Pechino 2022

"Dobbiamo cercare di fare meglio di quattro anni fa. Vincere più di 10 medaglie e più di tre ori. Però una cosa già è bellissima: quando leggo sulla Gazzetta che Fischnaller vuole andare avanti fino al 2026 e che Arianna Fontana, che stava per mollare tutto, ci pensa pure lei, penso che Milano-Cortina possa essere già considerata un successo".

Sulla presidenza della Lega Serie A

"È un mondo che conosco troppo bene. C’è troppa conflittualità, serve compattezza, la stessa che il mondo dello sport ha trovato non senza difficoltà in questi mesi. Mi auguro che arrivi un presidente all’altezza e che si evitino ulteriori contenziosi con l’istituzione sportiva. E poi c’è un problema di governance della Lega".

Sul circolo Aniene

"Risponderanno i dirigenti attuali. Ma una cosa mi amareggia. Conosco per cognizione di causa quello che ha fatto l’Aniene per le donne e lo sport delle donne. Non credo ci siano altre strutture o associazioni private capaci di tutto questo. Altro che 5, sono centinaia le donne che fanno sport in quel circolo"

