Cosa resterà di queste Olimpiadi Invernali 2022, che si sono chiuse domenica 20 febbraio al Bird's Nest di Pechino ? Di sicuro le imprese di campioni assoluti e leggende di sport, spesso poco pubblicizzati, ma che meritano le luci dei riflettori e di essere pubblicizzati al pari di fenomeni, appartenenti ad altre discipline molto più inflazionate. Ma chi sono gli eroi emersi in questi 16 giorni? Ecco una carrellata di personaggi che si sono presi la copertina in questa rassegna a cinque cerchi.

Nils van der Poel - Pattinaggio velocità

Svedese classe 1996. Re assoluto del pattinaggio di velocità: oro e record olimpico nei 5000 metri oro e record del mondo nei 10000 . Le stesse distanze in cui aveva vinto i due ori ai Mondiali di Heerenven nel 2021. Un mostro, un fulmine, un razzo, che al termine delle sue gare ha dato addio a queste distanze: "Finirò la stagione, poi tornerò a fare le ultra-maratone o le adventure race". Se lo farà, avrà comunque chiuso da divinità assoluta di questa disciplina.

Pechino 2022 Italia record: prima volta a medaglia in 7 discipline diverse 10/02/2022 A 09:25

Che rimonta di van der Poel! Oro nei 5000 m

Irene Schouten - Pattinaggio velocità

L'olandese volante non ha tradito le attese, confermandosi la regina della velocità. Oro nei 3000 metri davanti alla nostra Francesca Lollobrigida , oro nei 5000 con un tempo clamoroso e addirittura bronzo con l'Olanda nella staffetta femminile. Senza storia, senza rivali, come nella miglior tradizione "oranje".

Meravigliosa Lollobrigida! Argento nei 3000m, ecco il finale da urlo!

Quentin Fillon Maillet e Johannes Thingnes Boe - Biathlon

Francia e Norvegia al potere. A 29 anni Quentin Fillon Maillet ha disputato l'Olimpiade della vita, sovvertendo qualsiasi pronostico. Argento nella 10km sprint, oro nella 12.5km a inseguimento, oro nella 20km individuale, più due argenti nelle staffette. Cinque medaglie nella stessa edizione dei Giochi, per lui che non ne aveva mai vinta una in carriera. Il biathlon parla ancora una volta francese: non era ipotizzabile fare meglio del leggendario Martin Fourcade, ma Fillon Maillet ci è riuscito. Quasi sempre con lui sul podio il fenomeno Johannes Thingnes Boe, che ha vinto quattro medaglie d'oro (due nelle staffette) nella stessa edizione, eguagliando il mitico Bjordaelen. Per lui anche un bronzo nella 20km individuale. Il suo trionfo nella 15km ha portato il 15esimo oro alla Norvegia, record di sempre per una Nazione in una edizione dei Giochi: giusto che sia stato un alieno come lui a far registrare il nuovo primato.

Fillon Maillet li porta tutti a scuola all'ultimo poligono, è oro

Marte Roeiseland - Biathlon

La cecchina norvegese di Arendal si è confermata imbattibile. Una macchina, un computer, una donna progettata per vincere. Tre medaglie d'oro (di cui due individuali) e due di bronzo. In pratica è salita sul podio in tutte le prove individuali, proprio lei che in occasione dei Mondiali di Anterselva 2020 aveva ottenuto una medaglia in ognuna delle sette competizioni disputate, vincendo cinque ori e due bronzi. Record su record, primati su primati, per la miglior biathleta del pianeta per distacco.

Marte Olsbu Røiseland Credit Foto Getty Images

Lindsey Jacobellis - Snowboard cross

Una delle storie più belle di queste Olimpiadi. A 36 anni la magnifica snowboarder statunitense piazza due medaglie d'oro da favola : due trionfi nello snowboard cross, sia individuale che a squadre. Alla sua quarta Olimpiade, dopo il clamoroso secondo posto di Torino 2006, l'uscita di scena in semifinale a Sochi 2014, il quarto posto per pochi millesimi a Pyeongchang 2018. La donna più vincente nella storia di questo sport sfata la maledizione olimpica proprio all'ultimo tentativo. Come nelle favole.

La storia da film di Jacobellis: l'oro arriva con 16 anni di ritardo

Jorgen Graabak - Combinata nordica

Come vola il fenicottero di Trondheim. Otto anni dopo Sochi, un altro storico bis. Campione olimpico nel trampolino lungo e campione olimpico a squadre con la sua Norvegia. E poi anche un argento nel trampolino normale. I giochi di Pechino incoronano uno dei più grandi specialisti della storia nella combinata nordica. Vincere non è mai scontato, rivincere è solo per i fuoriclasse.

Norvegia e Graabak da record: è oro nella gara a squadre

Suzanne Schulting - Short Track

Insieme alla nostra Arianna Fontana , la donna copertina dello short track a Pechino 2022. La potentissima classe 1997 olandese ha collezionato quattro medaglie in questi Giochi, salendo sul podio in tutte e tre le gare individuali: oro nei 1000 metri, argento nei 500, bronzo nei 1500. E poi l'altro oro con la staffetta 3000metri "oranje". Presente e futuro di questo sport, una che nasce con il dna vincente e ha quella mentalità tipica di chi sa di essere superiore.

Schulting pigliatutto: successo anche nei 1000 metri

La Svizzera dello sci alpino

Beat Feuz, Marco Odermatt, Corinne Suter, Lara Gut-Behrami e Impressionanti. Condizioni fisiche eccellenti e materiali spettacolari. Cinque ori su 10 gare e nove medaglie totali sulle 30 possibili. Michelle Gisin hanno trionfato a Pechino, scrivendo una nuova pagina di storia per la Svizzera: mai nessuna nazionale aveva vinto cinque ori in cinque specialità differenti nello sci alpino in una singola Olimpiade. Una squadra forte che ha trovato il suo momento magico. A farne le spese anche la nostra squadra italiana femminile, che in Super G e discesa libera sognava l'oro.

Gut irraggiungibile in Super G: primo oro olimpico per lei

La Germania dello slittino e dello skeleton

Qui siamo ben oltre il dominio, si tratta di una vera e proprio dittatura. Quattro gare, quattro medaglie d'oro. Johannes Ludwig nel singolo maschile, Natalie Geisenberger nel singolo femminile, il doppio e anche la gara a squadre mista. Più gli exploit nello skeleton. Meglio addirittura di Pyeongchang 2018, dove la nazionale tedesca si era limitata a un tre su quattro. Questo 100% di successi testimonia la forza della squadra teutonica in questo sport. Non ce n'è per nessuno.

Neise beffa Narracott e regala un oro alla Germania: highlights

Ryoyu Kobayashi - Salto con gli sci

In Corea quattro anni fa era andato al di sotto delle aspettative. A Pechino si è preso la rivincita. Il giapponese ha vinto la medaglia d'oro nel trampolino normale, quella d'argento nel trampolino lungo e si è piazzato 5º nella gara a squadre. A 25 anni i primi veri trionfi di una carriera che è ancora destinata a regalargli altre soddisfazioni. Il campione del Four Hills 2022 ha posto fine ai 50 anni di attesa del Giappone per una medaglia d'oro nel trampolino normale: basta questo per omologare la sua Olimpiade come indimenticabile.

Il "morso del Koba", salto assurdo di Kobayashi, Ambesi in estasi

Ursa Bogataj - Salto con gli sci

Da Lubiana con ardore. La coraggiosa slovena ha vinto la medaglia d'oro nel trampolino normale e ha trascinato al successo la sua squadra nella gara a squadre mista. Due successi clamorosi per un Paese che non aveva mai vinto nulla nel salto con sci a livello olimpico. Era la grande favorita, ha dominato. In Slovenia è già considerata un'icona.

Ursa Bogataj esulta per il successo nel salto con gli sci Credit Foto Getty Images

Therese Johaug - Sci di fondo

Occhi di ghiaccio, cuore caldo, gambe possenti. La norvegese è l'indiscussa signora del fondo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Oro nella 10km a tecnica classica, oro nello skiathlon 15km, terza Olimpiade di fila a medaglia per lei. Un meritato trionfo per una campionessa che vantava 19 medaglie ai Mondiali e tre Coppe del mondo generali. Fondista di livello altissimo.

Johaug cuore d'oro: aspetta l'ultima e la abbraccia

Johannes Klaebo - Sci di fondo

E chi se non lui? Oro nella sprint davanti al nostro "Chicco" Pellegrino , oro nella sprint a squadre con Erik Valnes, bronzo nella 15km a tecnica classica e argento nella staffetta. Il gigante norvegese classe 1996, che già aveva impressionato tutti quattro anni fa a Pyeongchang, si conferma fenomenale migliorando addirittura il bottino del 2018. Klaebo nel fondo di velocità non ha rivali e sta migliorando anche nelle lunghe distanze. Occhio, perché è uno che non si accontenta mai e ha già messo nel mirino Cortina 2026.

"Seh, ciaoo": Klaebo porta la Norvegia in paradiso! Italia 6a

Eileen Gu - Freestyle

Classe 2003, luminosa come il sole, leggiadra come una libellula. La diciottenne californiana con cittadinanza cinese ha incantato il mondo nel freestyle. Medaglia d'oro nel big air e nell'halfpipe, argento nello slopestyle. Un'eroina totale, assoluta ammaliatrice nelle rotazioni in aria. Una meraviglia che ha reso felice il pubblico asiatico ed estasiato il suo milione di follower su Instagram. Brava e bella, bella e brava. Una stella a 360 gradi.

Eileen Gu conquista l'oro nell'Half Pipe con una run pazzesca

Nathan Chen - Pattinaggio di figura

Il pattinatore di Salt Lake City si è preso la scena con un'esibizione commovente. Oro nel pattinaggio di figura, con un programma corto mozzafiato (record del mondo). Battuti in un colpo solo i tre giapponesi favoriti, a partire da Yuzuru Hanyu, che ha chiuso addirittura quarto. Per lui anche un argento a squadra con la Nazionale americana, battuta solo dalla Russia. Un artista sui pattini, che a 22 anni ha ancora tanto da dare a questo sport.

Chen incanta, dominio nel programma corto

