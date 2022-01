Pochi giorni all’avvio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, Olimpiadi che come quelle di Tokyo si svolgeranno in pieno tempo di Covid.

In aggiunta a tamponi quotidiani per tecnici, atleti e tutte le persone coinvolte nei Giochi, l’organizzazione ha pensato anche a diverse misure precauzionali che possano scongiurare in tutti i modi casi di positività. Alcune di queste soluzioni sono decisamente nuove, come l’introduzione di Robot. I Robot, alcuni tra l’altro realizzati in Italia, saranno parte integrante delle misure di prevenzione e controllo del Covid 19 durante i Giochi. Ci saranno infatti servizi robotizzati in diversi settori per limitare al massimo il contatto umano. Robot per la pulizia, robot per l'igienizzazione, robot di logistica e anche alimentari.

Alcuni addetti ai lavori sono già in Cina e hanno condiviso queste immagini: in un ristorante (probabilmente dell’MMC, struttura dedicata ai media accreditati) un piatto caldo scende dall’alto, in un sistema di portate che gira sopra le teste dei commensali.

La cupola del piatto si apre, chi è seduto prende il piatto e può gustarselo in una mensa comunque sistemata per adeguarsi alle regole anti covid (pareti di plastica tra un posto e l’altro).

A Pechino 2022 i robot in cucina non avranno solo funzione “di trasporto”, ma saranno dei veri e propri chef in grado di cucinare, preparare hamburger, gelati, caffè e cocktail.

