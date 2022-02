Dopo 15 giorni di gara, la nazionale tricolore ha bucato quota 17 medaglie, e piazzandosi al secondo posto ogni epoca alle spalle di Lillehammer 1994, come recita la tabella qui sotto. Con le due medaglie nello short track (staffetta maschile e Arianna Fontana), lo splendido bronzo di Federica Brignone in combinata alpina e la volata di Francesca Lollobrigida nella mass start di pattinaggio, la spedizione italiana di Pechino 2022 è entrata nella storia. superando l'edizione di Albertville 1992 e piazzandosi al secondo posto ogni epoca alle spalle di Lillehammer 1994, come recita la tabella qui sotto.

Le spedizioni più vincenti di sempre ai giochi invernali

SPEDIZIONE MEDAGLIE (ORO/ARGENTO/BRONZO) Lillehammer 1994 20 (7-5-8) Pechino 2022 17 (2-7-8) Albertville 1992 14 (4-6-4) Salt Lake City 2002 13 (4-4-5) Torino 2006 11 (5-0-6) Pyeongchang 2018 10 (3-2-5) Nagano 1998 10 (2-6-2)

Grazie alle medaglie fin qui conquistate da Curling, Short Track (4, record storico), Sci Alpino (4), Snowboard, Speed Skating, Sci di Fondo, Biathlon e Slittino, gli azzurri hanno raggiunto il podio in otto sport diversi: un fatto senza precedenti nella nostra storia. Solamente la Russia e la Norvegia, in questa edizione, sono riuscite a collezionare medaglie in più discipline (9).

Arianna Fontana, Davide Ghiotto, Francesca Lollobrigida, Dorothea Wierer, Dominik Fischnaller, Federico Pellegrino, Omar Visintin, Michela Moioli, Federica Brignone, Amos Mosaner, Stefania Constantini, Yuri Confortola, Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Arianna Valcepina e Luca Spechenhauserper. Questi gli atleti che hanno messo i loro piedi sul podio:, Davide Ghiotto,, Dorothea Wierer, Dominik Fischnaller,, Omar Visintin, Sofia Goggia , Nadia Delago,, Amos Mosaner, Stefania Constantini, Yuri Confortola, Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli, Arianna Valcepina e Luca Spechenhauserper.

