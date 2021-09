Olimpiadi di Tokyo, con il record delle imposte al pubblico sempre per il delicato problema del covid. Non sarà ammesso, infatti, pubblico di cittadinanza straniera agli impianti - così come è stato per Tokyo - con la presenza solo di spettatori di cittadinanza cinese. Ci siamo ormai lasciati alle spalle le, con il record delle 40 medaglie per l'Italia . Ora si deve pensare alle Olimpiadi invernali, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio 2022 a Pechino, in Cina . Nella giornata odierna, il CIO ha comunicato importanti procedure per il regolare svolgimento dei prossimi Giochi. Una su tutte le restrizioni che verrannosempre per il delicato problema del covid. Non sarà ammesso, infatti, pubblico di cittadinanza straniera agli impianti - così come è stato per Tokyo - con la presenza

Biglietti venduti solo a cittadini cinesi

I biglietti saranno venduti esclusivamente agli spettatori residenti nella Cina continentale, che soddisfano i requisiti delle contromisure al COVID-19. I requisiti specifici sulle contromisure COVID-19 per gli spettatori dalla Cina continentale e i dettagli sulle modalità di emissione dei biglietti sono in fase di discussione e sviluppo e saranno resi noti al pubblico a tempo debito una volta finalizzati. [Comunicato CIO]

Giochi Olimpici Giochi olimpici invernali 2030: Vancouver favorita, spunta la Norvegia 27/09/2021 A 09:27

Bach: "Che sfida organizzare dei Giochi sicuri, lavoriamo già per Pechino 2022"

Partecipazione atleti non vaccinati (o non completamente vaccinati)

Altro tema caldo è quello della possibile partecipazione di atleti non vaccinati. Pur favorendo e suggerendo il completo ciclo di vaccinazione, è stato riconosciuta la possibilità di fare sport anche agli atleti non vaccinati o non completamente vaccinati. Sono tanti, infatti, gli sportivi che vogliono completare l'iter di vaccinazione solo dopo aver disputato eventi o kermesse internazionali, liberandosi di questo 'peso' solo durante il periodo di riposo.

Sarà quindi possibile, per gli atleti non vaccinati la partecipazione alle Olimpiadi, ma solo a fronte di un periodo di quarantena di 21 giorni (tre settimane). Questa la decisione del CIO e del Comitato Paralimpico che hanno sottolineato, nel loro comunicato, di rispettare totalmente le regole stabilite da Pechino 2022, perché si basano su ampie consultazioni con esperti internazionali e autorità cinesi, nonché sull'esperienza delle parti interessate olimpiche e paralimpiche.

21 giorni di quarantena

Tutti gli atleti e i partecipanti ai Giochi che sono completamente vaccinati entreranno nel sistema di gestione a circuito chiuso (bolla) all'arrivo. I partecipanti ai giochi che non sono completamente vaccinati dovranno sostenere una quarantena di 21 giorni all'arrivo a Pechino. Verranno prese in considerazione eventuali esenzioni per gli atleti che presenteranno una motivazione medica giustificata. Saranno accettati tutti i vaccini riconosciuti dall'OMS o da organizzazioni internazionali collegate, o approvati ufficialmente dai paesi o dalle regioni interessate. [Comunicato CIO]

Il discorso della quarantena di 21 giorni vale quindi sia a quegli atleti che non sono intenzionati a procedere con la vaccinazione anticovid, sia a quelli che non sono ancora riusciti a completare il processo di vaccinazione (doppia dose). Il CIO ha anche specificato che, all'interno della “Bolla”, tutti gli atleti verranno controllati quotidianamente attraverso i test riconosciuti dall'OMS.

Le linee guida verranno rilasciate dal Comitato Organizzatore a fine ottobre e una versione più aggiornata verrà pubblicata a dicembre.

Malagò: "Siamo andati a segno dappertutto: ora pensiamo a Pechino"

Pechino 2022 "Insieme per un futuro condiviso": ecco il motto di Pechino 2022 17/09/2021 A 10:03