Un’edizione olimpica incertissima e fortemente stravolta dal Covid-19 quella che stiamo per vivere in quel di Pechino. I Giochi invernali sono funestati dal virus che ribalterà e non poco gli schemi di gara di diverse discipline. Purtroppo, a farne le spese, è anche l’Italia dello slittino. È appena arrivata, infatti, la notizia che Kevin Fischnaller , uno dei tre componenti della squadra azzurra al maschile, è risultato positivo ad un tampone.

Come ci si comporta in questa situazione? L’atleta positivo può comunque allenarsi? Dove svolge la quarantena? Cosa gli serve per ritornare a gareggiare? Le domande sono molteplici, ma in questo pezzo proviamo a rispondere in maniera dettagliata a tutte quante.

Ad

Pechino 2022 Lollobrigida, biathlon e short track: il programma del 5 febbraio UN' ORA FA

Come si ottiene l'accesso ai Giochi?

Tanto per cominciare, bisogna specificare che per accedere ai giochi era necessario aver ricevuto la dose di vaccino almeno 14 giorni prima della partenza. Si, ma quale dose? Quella che va di pari passo al regolamento del paese d’origine degli atleti. Senza dose, era obbligatorio sottostare ad una quarantena di 21 giorni appena arrivati nella capitale cinese. In più, tutti i partecipanti sono stati testati due volte prima della loro partenza e una volta all’arrivo, all’aeroporto di Pechino.

E chi non può vaccinarsi? Il CIO prevede alcune esenzioni mediche, inclusi alcuni disturbi della coagulazione e allergie, ma questi documenti devono essere approvati da un’equipe di medici. Una volta arrivati in Cina, tutti gli atleti sono stati inseriti nella "bolla": un circuito chiuso che prevede screening quotidiani e un trasporto organizzato per evitare il contatto con il pubblico. Ovviamente, è obbligatorio l’uso della mascherina, ed è consigliato limitare il contatto fisico.

Baristi robot e avanguardia: ecco come sarà distribuito il cibo ai Giochi

Cosa succede in caso di positività e come funziona la quarantena?

Con due tamponi negativi distanti 24 ore l’uno dall’altro. Chiunque risulti positivo al Covid-19 deve isolarsi secondo le regole del CIO, che sono le seguenti. Se il positivo presenta dei sintomi deve immediatamente raggiungere l’ospedale, mentre se è asintomatico viene trasportato quarantenato all’interno di una struttura (dove può comunque allenarsi da solo). Come può uscire dalla quarantena?

Ovviamente, ma non c’è nemmeno bisogno di specificarlo, nell’attesa dei tamponi negativi alcuni atleti possono perdere la loro gara. E di conseguenza il sogno olimpico. A questo link il playbook completo.

Protocolli rigidissimi per queste Olimpiadi di Pechino Credit Foto Getty Images

I consigli per lasciare Pechino

Una volta finita l’ultima gara, agli atleti verrà chiesto di lasciare la Cina entro 48 ore per ridurre il rischio di infezione. Le partenze saranno organizzate utilizzando "solo voli temporanei e charter", per limitare i contatti con il pubblico. Gli atleti e gli altri partecipanti alle Olimpiadi saranno trasportati all'aeroporto internazionale di Pechino utilizzando il trasporto designato per le Olimpiadi. Se una persona sceglie di uscire e rientrare nella bolla, dovrà completare nuovamente tutti i test pre-partenza e superare i requisiti di ingresso. Il consiglio ai partecipanti è quello di controllare la propria salute e temperatura per almeno 14 giorni dopo aver lasciato il Paese.

Il discorso inaugurale di Thomas Bach sui Giochi Olimpici

Gli spettatori

Il Comitato Organizzatore di Pechino non ha specificato quante persone potranno partecipare ai Giochi, ma il 17 gennaio ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che non venderanno più biglietti "data l'attuale grave e complicata situazione della pandemia e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori".

Ora, secondo il comunicato, ci sarà un programma "adattato" che consentirà a gruppi di spettatori invitati di essere presenti in loco durante le gare. Queste persone dovranno seguire determinati protocolli per limitare la diffusione del covid, anche se il comitato non ha specificato cosa comportano esattamente questi protocolli. Secondo NPR, tuttavia, gli spettatori invitati dovranno sottoporsi a un processo di screening del prima degli eventi, che potrebbe richiedere fino a sette ore.

Spettatori allo stadio in vista della Cerimonia d'Apertura Credit Foto Getty Images

Le precedenti regole olimpiche COVID-19 erano efficaci?

Secondo il CIO, i Giochi di Tokyo, che avevano delle regole piuttosto rigide per tutto il circus olimpico, "si sono rivelate sicure sia per i partecipanti che per la popolazione del Giappone". Durante i Giochi estivi, sono stati segnalati 33 casi di COVID-19 tra gli 11.300 atleti e 464 in totale tra tutte le persone coinvolte. Gli sforzi di contenimento utilizzati a Tokyo sono stati utilizzati anche nella pianificazione dei Giochi di Pechino.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Malagò: "Goggia partirà per Pechino il 7, servono più di 10 medaglie" 4 ORE FA