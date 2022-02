La Francia offre 65.000 euro per l'oro

"Torno con una valigia pesante e la testa piena di bei ricordi". Quentin Fillon Maillet rientrerà in Francia anche con un conto bancario leggermente più gonfio. Con la sua cinquina straordinaria, il 29enne si ritroverà con un surplus di poco più di 200.000 euro grazie ai bonus legati Quentin Fillon Maillet rientrerà in Francia anche con un conto bancario leggermente più gonfio.euro grazie ai bonus legati alle sue due medaglie d'oro (individuale e inseguimento) ed alle sue tre medaglie d'argento (sprint, staffetta , staffetta mista).

Come in ogni Olimpiade, lo Stato francese pagherà infatti dei bonus ai propri campioni in grado di onorare la bandiera tricolore. I premi dovrebbero essere calibrati sulla base dei compensi dei Giochi estivi di Tokyo. Le cifre dovrebbero infatti essere di 65.000 euro per una medaglia d'oro, 25.000 euro per l'argento e 15.000 per essere sul terzo gradino del podio. Questo segna un netto aumento rispetto a Pyeongchang (50.000 euro per l'oro, 20.000 per l'argento, 13.000 per il bronzo) poiché anche questi premi sono diventati tassabili dal 2018.

RESTO D'EUROPA: L'ITALIA È AVANTI

infatti circa 180.000 euro per la loro medaglia d'oro! Per una medaglia d'argento come quella conquistata da Sofia Goggia in discesa c'è invece pronto un assegno da 90mila euro che attende gli atleti italiani. 60.000 euro per un eventuale bronzo. La Spagna premia "bene" i suoi campioni (90.000 euro per l'oro e 60.000 euro per l'argento), mentre la Polonia paga somme più moderate (44.000 euro per l'oro, 30.000 per l'argento). L'Italia è invece il Paese europeo che più dona ad un medagliato olimpico. Arianna Fontana , incoronata nello short track , o il doppio misto del curling intascheranno! Per una medaglia d'argento come quella conquistata da Sofia Goggia in discesa c'è invece pronto un assegno da 90mila euro che attende gli atleti italiani. 60.000 euro per un eventuale bronzo.

INGHILTERRA

Quest'inverno, in quel di Pechino non sono previsti bonus per gli atleti britannici in caso di podio. Fu già la stessa cosa quest'estate, per i Giochi di Tokyo. D'altra parte, i rappresentanti della Nazionale della Regina sono già sostenuti finanziariamente a monte, con stipendi decisamente più alti dei loro colleghi italiani e francesi.

GERMANIA

In Germania vi sono delle particolarità. Non tutti gli sport sono collocati nella stessa fascia di retribuzione. La "Deutsche Sporthilfe", una fondazione per lo sport, distribuisce bonus di 20.000 euro per la medaglia d'oro, 15.000 per l'argento e 10.000 per il bronzo. I suoi bonus premiano fino agli atleti ottavi classificati che ricevono 1500 euro e sono riservati ai "piccoli sport". Salto con gli sci, biathlon e sci alpino non sono quindi inclusi in questo programma di premi poichè già meglio esposti ai media e con più entrate dagli sponsor.

566.700 euro: Hong Kong fa follie per un miracolo olimpico

Sidney Chu nello short track e Adrian Yung e Audrey King nello sci alpino non hanno brillato durante questa quindicina di giorni a Pechino finendo lontani dal podio. Hong Kong aveva promesso loro una cifra esorbitante in caso di miracolo. Se uno dei suoi tre rappresentanti avesse conquistato una medaglia d'oro, l'ex colonia britannica gli avrebbe infatti offerto 642.000 dollari, o 566.700 euro!

PAESE PREMIO IN CASO DI ORO Italia 180.000 euro Inghilterra 0 euro* Francia 65.000 euro Germania 20.000 euro** Spagna 90.000 euro Hong Kong 566.700 euro

* meglio retribuiti precedentemente

** solo per gli sport minori

