Il Coni Alla vigilia dei Giochi estivi 2020 (poi disputatesi nel 2021) aveva deciso di aumentare i premi rispetto al ciclo precedente (rialzo del 20%) e ha confermato il rialzo anche per Pechino 2022. "Dobbiamo cercare di fare meglio di quattro anni fa. Vincere più di 10 medaglie e più di tre ori”, ha sentenziato il presidente Malagò, con l’intento di motivare ancor di più una spedizione già molto ambiziosa.

Sono 118 gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 azzurre (il 39% dell’intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini). Come detto, le cifre sono diventate ancora più interessanti rispetto a quattro anni fa: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento, 60.000 euro per il bronzo. Va precisato che si tratta di premi lordi, dunque su di essi si devono pagare tutte le tasse previste dall’ordinamento vigente nel nostro Paese.