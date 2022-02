Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Nona giornata di Olimpiadi in archivio e per la seconda volta dallo start dei Giochi, l’Italia non riesce a portare a casa nemmeno una medaglia. Ci siamo andati però molto vicini, nel Biathlon con un sensazionale Lukas Hofer che chiude al 4° posto la 12,5 km di inseguimento maschile nonostante un maestoso 20/20 al poligono. In campo femminile Dorothea Wierer in una gara pazza dominata dalla solita Roiseland non va oltre il 6° posto mentre nello Short Track, Pietro Sieghel acciuffa la Finale A nei 500 metri maschili ma fallisce l’assalto al metallo.

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di domenica 13 febbraio fra Sci Alpino , Curling e molto altro.

Biathlon: Hofer e Wierer sfiorano le medaglie nell'inseguimento

Niente da fare. Dorothea Wierer non ce l’ha fatta a portare a casa un’altra medaglia, dopo il bronzo di venerdì nella sprint. Ci ha provato, ha rischiato, e alla fine ha dovuto accontentarsi del sesto posto nella gara a inseguimento sui 10 km, che fino all’ultima sosta al poligono l’ha vista in corsa addirittura per l'argento. Grande rimpianti anche per un commovente Lukas Hofer che fa 20/20 al tiro ma deve accontentarsi del 4° posto alle spalle di Fillon Maillet, Tarjei Boe, secondo, ed Eduard Latypov (ROC), terzo.

Wierer sbaglia in piedi e chiude sesta: rivivi la sua gara

Curling, l'Italia trova la prima vittoria contro la Svizzera e torna in corsa

Una vittoria e una sconfitta per l'Ital Curling che dopo la sconfitta di misura contro il Comitato Russo in mattinata , si riscatta contro la Svizzera e trova il primo acuto di questa fase a Round Robin del torneo maschile. Ed ora rotto il ghiaccio, contro il Canada gli azzurri proveranno a coltivare il sogno di risalire la classifica e provare ad arpionare un pazzesco accesso per le semifinali. Staremo a vedere, ma mai dire mai!

Italia-Svizzera 8-4: rivivi il primo successo in 2’

Short Track, Sighel giù in Finale A, la staffetta femminile azzurra vince la Finale B ma non basta

Nessuna buona nuova neanche dallo Short Track. Pietro Sighel cade nella finale dei 500 metri , mentre la staffetta femminile vince la finale B, ma non riesce ad acciuffare il podio, perché nella finale A tutto fila liscio. Peccato, ma c'è ancora margine per riscattarsi nella seconda settimana.

"Nooooo!": Sighel stringe troppo la curva e finisce a terra in finale

Lunedì 14 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Il Giorno 10 dei Giochi, assegnerà altri quattro titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 23 azzurri, impegnati tra pattinaggio di figura, bob, freestyle, sci alpino, snowboard, combinata nordica e curling. Poche le speranze di medaglie per l'Italia, con Guignard e Fabbri che proveranno almeno a chiudere in top 5 nel programma di danza del pattinaggio di figura. E così gli occhi saranno puntati su Sofia Goggia, che affronterà la seconda e decisiva prova di discesa libera.

Goggia: "Si può fare qualcosa di bello, nonostante mie condizioni"

Il momento social: Alexander Benjamin, il gigantista giamaicano che conquista i cuori dei tifosi

Spero di essere ispirazione per tutti i bambini" Primo giamaicano a partecipare a una gara olimpica invernale di sci alpino, Alexander Benjamin ha chiuso ultimo il gigante maschile, col sorriso e chiedendo una birra. Storia bellissima , di quelle olimpiche, che riprende i mitici giamaicani del bob che fecero la storia. Ex dj, 38 anni, Benjamin Alexander ha cominciato a sciare solo nel 2015: "

Alexander: "Ho bisogno di un massaggio e di una birra"

