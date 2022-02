Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Dominik Fischnaller, 3° nella finale di slittino vinta dal tedesco Johannes Ludwig. Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di domenica 6 febbraio. Altro giro di giostra e nuove gioie per l'Italia in questa rassegna a cinque cerchi. Dopo gli splendidi argenti nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida e nello short track con l’Italia della staffetta mista, la pattuglia azzurra festeggia il primo bronzo con, 3° nella finale di slittino vinta dal tedesco Johannes Ludwig. Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di domenica 6 febbraio.

Ad

Tra Curling, Slittino, Skiathlon, Pattinaggio Velocità e Salto con gli Sci, la carne al fuoco è veramente tanta ma andiamo con ordine...

Pechino 2022 Lollobrigida e Short Track d'argento: il riassunto del 5 febbraio IERI A 16:06

SLITTINO: FISCHNALLER DI BRONZO, PRIMA GIOIA A CINQUE CERCHI!

Dominik Fischnaller coglie la gioia più grande della carriera andandosi a prendere Alla terza partecipazione ai Giochi Olimpici invernali,coglie la gioia più grande della carriera andandosi a prendere un bronzo nello slittino singolare . Più forte della positività del cugino Kevin Fischnaller , estromesso dalla competizione dopo tre tamponi a cui si era sottoposto venerdì 4 febbraio, e del ritorno degli avversari: il 28enne altoatesino si è andato a prendere quella medaglia che gli era sfuggita quattro anni fa in Corea per due miseri millesimi. Una gioia strameritata per un grande campione che riporta l'Italia sul podio 8 anni dopo il bronzo del mito Armin Zoeggeler a Sochi 2014.

Dominik Fischnaller di Bronzo: l'ultima discesa dell'Azzurro

CURLING: COSTANTINI E MOSANER NON SI FERMANO PIU'! 8 SU 8!

Amos Mosaner e Stefania Constantini continuano il loro percorso netto nel torneo di curling doppio misto e dopo aver conquistato la qualificazione alle semifinali con tre turni d'anticipo, ottengono anche il primato nella fase a Round Robin mantenendo l'imbattibilità. Dopo i sei successi ottenuti Svizzera, Norvegia, continuano il loro percorso netto nel torneo di curling doppio misto e dopo aver conquistato la qualificazione alle semifinali con tre turni d'anticipo, ottengono anche il primato nella fase a Round Robin mantenendo l'imbattibilità. Dopo i sei successi ottenuti contro USA Repubblica Ceca , Australia e i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna, la coppia italiana regola la Cina e sconfigge in rimonta anche la Svezia ipotecando il primato e confermando lo stato di grazia. E domani pomeriggio Costantini e Mosaner si giocheranno una medaglia che nessuno alla vigilia pronosticava. Avanti così!

Italia batte anche la Svezia: 12-8 in rimonta e primo posto, gli highlights

SKIATHLON: BOLSHUNOV DEVASTANTE, DE FABIANI 8°!

Prova di forza impressionante di Bolshunov nella prova da 30 km. Primo da metà giro, il russo ha allungato sugli avversari andando a prendersi l’oro in solitaria. Secondo il connazionale Spitsov, terzo il finlandese Niskanen. Ottavo posto per l'azzurro Francesco De Fabiani

Bolshunov dominante nello skiathlon, avversari dispersi

Lunedì 7 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

La terza giornata sancisce il via dello sci alpino e dopo il rinvio causa vento, la notte italiana riserva ben due appuntamenti, la discesa libera maschile in cui Dominik Paris e Christof Innerhofer ( clicca qui per scoprire pettorali e ordine di partenza) andranno a caccia di una medaglia sulla insidiosa pista di Yanqing e lo slalom gigante femminile in cui Brignone e Bassino proveranno a piazzare un acuto. Le possibilità di centrare una medaglia però non finisco qui perché in gioco ritornano anche tre punte di diamante del callbro di Dorothea Wierer, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida.

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

Il momento social: l'orrido lancio di Ling

Nella sfida del torneo di curling doppio misto contro l'Italia, il cinese Ling si esibisce in un lancio di stone incredibile, un tiro da galleria degli orrori guardare per credere.

"Il tiro più inutile della storia!" Follia di Ling

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Curling e le emozioni della cerimonia: il riassunto di venerdì 4 04/02/2022 A 14:38