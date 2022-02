Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Dopo la grande "delusione" legata alla prima giornata senza medaglie, l’Italia torna subito in careggiata e conquista l’ottavo podio in questa olimpiade invernale di Pechino. Il premiato di oggi è Omar Visintin, che dopo una frattura al gomito (con commozione cerebrale, 2 mesi fa) è riuscito a conquistare un fantastico bronzo nello snowboard cross. Sfortunata invece la gara di Francesca Lollobrigida, che dopo l’argento nei 3000 metri si ferma a meno di due secondi dal podio nei 5000.

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di giovedì 10 febbraio tra Daniel Grassl, il quartetto del Curling e il team event dello slittino.

Snowboard cross: il baffo di Merano non perdona! Visintin è medaglia di bronzo

L'azzurro ha chiuso al terzo posto alle spalle di Alessandro Haemmerle e del canadese Eliot Grondin. Ottavo posto per l'altro italiano Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e poi ultimo nella small final dopo una caduta. Prestazione sontuosa del "Baffo di Merano" Omar Visintin , bravissimo a centrare una medaglia d'autore nella finalissima dello snowboard cross maschile (la prima alle Olimpiadi per l'Italia in questa disciplina).. Ottavo posto per l'altro italiano Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e poi ultimo nella small final dopo una caduta.

Le lacrime di Visintin sul podio, l'azzurro è bronzo!

Pattinaggio di figura: Daniel Grassl favoloso! 7° posto con vista su Milano-Cortina

soprattutto in ottica Milano-Cortina 2026. Lo statunitense Nathan Chen vince la prova maschile di pattinaggio di figura. L'americano trionfa davanti ai giapponesi Kagiyama e Shoma, con l'altro nipponico Hanyu che fallisce l'assalto al podio e la realizzazione del quadruplo axel. Ottimo piazzamento per l'azzurro Grassl , che con il nuovo record italiano riesce a risalire 5 posizioni e a chiudere al settimo posto. Un risultato molto importante per il classe 2002,

Grassl strepitoso! Libero da favola, rivivi la sua gara

Curling: Mosaner e soci partono con una sconfitta

Amos Mosaner, cede il passo alla Gran Bretagna di un Bruce Mouat oggettivamente ingiocabile. Lo scozzese, che gareggia insieme a Hammy McMillan, Bobby Lammie e Grant Hardie, domina il match e regala la prima vittoria alla bandiera Union Jack. Sul ghiaccio dell’ex water cube finisce 7-5. Inizia male l’avventura dell’Italia nel torneo maschile di Curling. Il quartetto azzurro, composto da Retornaz , Arman, Gonin e la medaglia d’oro, cede il passo alla Gran Bretagna di un Bruce Mouat oggettivamente ingiocabile. Lo scozzese, che gareggia insieme a Hammy McMillan, Bobby Lammie e Grant Hardie, domina il match e regala la prima vittoria alla bandiera Union Jack.

Mouat fortissimo, Italia KO all'esordio: rivivi gli highlights del match

Pattinaggio di velocità: Lollobrigida, il record italiano non basta! 4° posto nei 5000 metri

Francesca Lollobrigida a un passo dalla medaglia sui 5000 metri, la massima distanza per le gare di pattinaggio di velocità femminile. , la massima distanza per le gare di pattinaggio di velocità femminile. La pattinatrice romana , dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri e dopo aver sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri chiudendo in sesta posizione, riscrivendo il record italiano.

Lollobrigida, che sfortuna! Quarta a meno di due secondi dal podio

Slittino, Team Event: il quartetto italiano non riesce nell'impresa

Lo slittino azzurro non riesce a compiere l'impresa! L'equipaggio composto da L'equipaggio composto da Andrea Voetter, Leon Felderer e Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner si è issato fino al quinto posto, ma nulla di più. L'oro è andato alla Germania di Geisenberger, Ludwig e Wendl-Arlt. Al secondo posto si piazza l'Austria, terza la Lettonia.

L'Italia si ferma al 5° posto nella staffetta: la manche degli azzurri

Venerdì 11 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Venerdì 11 febbraio andrà in scena la settima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 7 ori olimpici: grande appuntamento alle 4:00 di notte (ora italiana) col Super G donne, senza Sofia Goggia. Tanta azione anche sull'anello del pattinaggio di velocità, con Ghiotto a competere per una medaglia nei 10.000 metri uomini e nello short track, con Fontana nei 1.000 metri donne. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Arianna Fontana, brividi d’oro e Inno di Mameli: la premiazione!

Il momento social: la resurrezione del "baffo" Visintin

Il 10 dicembre scorso, in seguito a una caduta durante un sorpasso sulla pista di Montafon, in Austria, Visintin ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale e una frattura al gomito. Si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico al gomito sinistro presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Dopo un mese e qualche giorno è tornato sulla neve, e in questa sua terza Olimpiadi ha trovato l'acuto della carriera.

"Baffo di Merano, drittooo!" Visintin di Bronzo, la gioia dei commentatori

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

