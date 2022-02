Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Federica Brignone che dopo l'argento nel Gigante acciuffa un meraviglioso bronzo nella Comibinata chiudendo alle spalle delle imbattibili Gisin e Holdenerer. Un risultato che permette alla valdostana di entrare nel Nella 13ª giornata di Olimpiadi, l’Italia porta a casa un'altra medaglia portando il medagliere italiano a quota 16. Quando mancano tre giorni alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi a cinque cerchi, questa è la seconda spedizione più vincente di sempre dopo Lillehammer 1994 . A prendersi la copertina in questo giovedì olimpico èche dopo l'argento nel Gigante acciuffa un meraviglioso bronzo nella Comibinata chiudendo alle spalle delle imbattibili Gisin e Holdenerer. Un risultato che permette alla valdostana di entrare nel gotha dello sci alpino azzurro

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di mercoledì 16 febbraio fra curling, freestyle e pattinaggio di figura.

Sci Alpino: Brignone di bronzo, flop Shiffrin: oro e argento alla Svizzera

Nell'ultima gara del programma femminile, c'è ancora gloria per l'Italia. Merito di Federica Brignone, che dopo l'argento in gigante si prende la medaglia di bronzo in combinata, chiudendo alle spalle delle svizzere Michelle Gisin, al bis d'oro, e Wendy Holdener. Ancora clamorosamente fuori Mikaela Shiffrin (che ha risposto per le rime agli insulti social piovutogli addosso da più parti), così come Nicol Delago e Marta Bassino. Quarto podio a Pechino 2022 per lo sci alpino azzurro che eguaglia il fondo per medaglie a quota 36

Curling: l'Italia perde con la Norvegia e saluta Pechino

L'Italia del Curling maschile chiude i Giochi con un brutto k.o. (4-9) contro la Norvegia. Gli azzurri approcciano bene la sfida e fino all'intervallo sembrano in controllo. Gli errori - alcuni clamorosi - di Joel Retornaz, costano però carissimo e portano la sfida a chiudersi con un end d'anticipo, perché lo skip italiano manca una bocciata semplicissima e la Norvegia scappa via. Si chiude con un bilancio di 3 successi e 6 sconfitte.

Pattinaggio di figura: Valieva due cadute ed è fuori dal podio olimpico

Nel programma libero la russa, al centro di un caso doping per essere stata trovata positiva prima dei Giochi alla trimetazidina, incappa in due cadute e scivola dal primo al quarto posto. La 15enne di Kazan, visibilmente affranta, racimola un complessivo di 224,09 punti, chiudendo al quarto posto. Vince l’altra russa Anna Shcherbakova, seconda a metà gara, con lo score totale di 255,95. Argento alla connazionale Alexandra Trusova, quarta dopo il corto, con 251,73 punti. Medaglia di bronzo per la giapponese Kaori Sakamoto, già terza dopo la prima fatica, che totalizza 233,13 punti.

Venerdì 18 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Venerdì 18 febbraio andrà in scena la quattordicesima giornata dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 5 ori, oltre al bronzo del torneo maschile di Curling. L'Italia spera di essere nuovamente protagonista nel biathlon con Dorothea Wierer che sogna la seconda medaglia a questi Giochi e con Simone Deromedis nello Ski Cross.

Il momento social: che spavento per il cameran, Sallinen lo centra in pieno

Nella prova di Sci Freestyle Halfpipe, il finlandese Jon Sallinen esegue trick molto belli ma, in uno di questi, centra in pieno un cameraman provocando un botto tremendo per fortuna senza conseguenze ma che rovina la sua gara.

