Cala la notte a Pechino, mentre in Italia si raccolgono i primi risultati della seconda giornata delle Olimpiadi in attesa del via ufficiale di venerdì 4 febbraio con la cerimonia d'apertura in programma alle 13:00 italiane . Proviamo a fare un po' di orine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di giovedì 3 febbraio.