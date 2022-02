Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Decima giornata di Olimpiadi in archivio e per la terza volta dallo start dei Giochi, l'Italia non riesce a portare a casa nemmeno una medaglia. Poco male però, perché questo lunedì è servito soprattutto a ricaricare le batterie in vista di domani: in vista della discesa di Sofia Goggia. La bergamasca ha impressionato nell'ultima prova, dimostrando un'ottima forma fisica dopo l'incidente di Cortina d'Ampezzo. La Campionessa Olimpica di PyeongChang ha concluso in quarta posizione, piacendo per la velocità nel tratto centrale. La 29enne si è rialzata nel finale, poi una volta giunta al traguardo ha ammiccato un sorrisino furbetto e ha fatto un cenno di assenso col capo: l'azzurra si è piaciuta, ha ritrovato il sereno e si lancia con grande ottimismo verso la gara di domani, dove andrà a caccia del clamoroso colpaccio

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di lunedì 14 febbraio fra pattinaggio di figura, curling e sci Freestyle.

Sci Alpino: Goggia trova il 4° tempo in prova, domani la gara

ma l'azzurra si dimostra competitiva per la discesa femminile, nonostante il ritorno in extremis dall'infortunio. Quarto tempo di giornata, ma con margine: la 29enne bergamasca infatti si è rialzata negli ultimi metri prima dell'arrivo. Gara in programma martedì 15 febbraio, seguila su Discovery+. Adesso sì che lo possiamo dire a gran voce: Sofia Goggia c'è e ci possiamo credere ! Ottime sensazioni per quasi tutto il tracciato nell'ultima prova cronometrata: ancora qualche piccolo perfezionamento da mettere a posto,, nonostante il ritorno in extremis dall'infortunio. Quarto tempo di giornata, ma con margine: la 29enne bergamasca infatti si è rialzata negli ultimi metri prima dell'arrivo. Gara in programma martedì 15 febbraio, seguila su Discovery+.

Goggia c'è! Chiude quarta nella prova di discesa, rivivila

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri chiudono con un grandioso quinto posto

Charlene Guignard e Marco Fabbri, che risalgono dal 7° posto della rhythm dance e chiudono quinti con 207.05, migliorando il 10° posto di quattro anni fa e confermandosi Grande prova degli azzurri, che risalgono dal 7° posto della rhythm dance e, migliorando il 10° posto di quattro anni fa e confermandosi terza coppia tra le europee . Nella storia dei Giochi, solo Barbara Fusar Poli (loro allenatrice) e Maurizio Margaglio hanno fatto meglio con il bronzo a Salt Lake City, mentre al quinto posto avevano chiuso anche Calegari-Camerlengo nel 1992 e Faiella-Scali nel 2010.

Superbi Guignard-Fabbri, quinto posto olimpico

Curling: quinta sconfitta per l'Italia di Mosaner, Retornaz, Arman e Gonin

Purtroppo è giunta una resa per 7-3, cedendo l’onore delle armi al termine del nono end. Gli azzurri occupano così il nono posto in classifica generale con una sola vittoria all’attivo, Gli azzurri erano riusciti a destarsi dal torpore battendo la Svizzera nella giornata di ieri dopo quattro sconfitte consecutive e avevano bisogno di battere il Canada per sperare in una complicatissima qualificazione alle semifinali.Gli azzurri occupano così il nono posto in classifica generale con una sola vittoria all’attivo, ma sono ancora matematicamente in corsa per la qualificazione alle semifinali

Il Canada spegne l'entusiasmo dell'Italia e vince 7-3: gli Highlights

Sci Freestyle: Silvia Bertagna vola in finale!

L’azzurra ha conquistato con merito l’accesso alla finale nel freestyle, specialità slopestyle, conquistando l’ottava posizione con il punteggio di 68.90, maturato nella seconda run. conquistando l’ottava posizione con il punteggio di 68.90, maturato nella seconda run. La nativa di Bressanone ha realizzato due manche speculari , catturando l’attenzione già al primo turno (concluso al settimo posto) con sei segmenti solidi, poi brillantemente migliorati nel turno successivo. Niente da fare invece per Elisa Maria Nakab che, dopo un inizio sfortunato, non è andata oltre la ventitreesima piazza con 32.70.

Bertagna si migliora! 68.90 nella 2ª manche e finale conquistata

Martedì 15 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

discesa libera femminile per lo sci alpino, team pursuit maschile per lo speed skating, staffetta maschile per il biathlon, 10 km trampolino grande per la combinata nordica, bob a 2 maschile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Martedì 15 febbraio andrà in scena l'11a giornata delle Olimpiadi. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: big air maschile e femminile per lo snowboard, slopestyle femminile per lo sci freestyle , team pursuit maschile per lo speed skating,, 10 km trampolino grande per la combinata nordica, bob a 2 maschile.

Goggia contenta: "Ho margine, non ho pensato al ginocchio"

Il momento social: la super storia di Erin Jackson, il primo oro afroamericano sul ghiaccio

A 28 anni dal trionfo della leggendaria Bonnie Blair, la nativa di Ocala è riuscita a riportare gli States al comando nella distanza più breve. Erin Jackson ha fatto la storia! Nei 500 metri dello speed skating, la ventinovenne americana ha messo i pattini davanti a tutte ed è diventata la prima afroamericana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali.

Erin Jackson non sapeva pattinare 6 anni fa, ora è oro olimpico

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

