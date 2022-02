Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Arianna Fontana, che si è confermata campionessa olimpica nei 500 ed è diventata l'atleta italiana ad aver vinto più medaglie olimpiche alle Olimpiadi. Dopo gli splendidi argenti nel pattinaggio di velocità con Federica Brignone nel gigante femminile si porta a casa una meravigliosa medaglia d'argento, regalando la prima gioia allo sci alpino. Mentre prosegue il meraviglioso torneo olimpico della coppia d'oro del curling misto italiano: Stefania Constantini e Amos Mosaner affondano anche la Svezia e martedì alle 13:00 si giocheranno l'oro contro la Norvegia. Mancava all'appello ancora l'oro e al terzo giorno di questa rassegna a cinque cerchi è arrivato anche l'appuntamento con la medaglia più pregiata. A rompere il tabù non poteva che essere una delle perle della spedizione, che si è confermata campionessa olimpica nei 500 ed è diventata l'atleta italiana ad aver vinto più medaglie olimpiche alle Olimpiadi. Dopo gli splendidi argenti nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida e nello short track con l’Italia della staffetta mista, anchenel gigante femminile si porta a casa una meravigliosa medaglia d'argento, regalando la prima gioia allo sci alpino. Mentre prosegue il meraviglioso torneo olimpico della coppia d'oro del curling misto italiano: Stefania Constantini e Amos Mosaner affondano anche la Svezia e martedì alle 13:00 si giocheranno l'oro contro la Norvegia.

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di domenica 6 febbraio. Tra Short Track, Biathlon Pattinaggio Velocità e Snowboard Slopestyle: la carne al fuoco è veramente tanta ma andiamo con ordine...

SHORT TRACK: ARIANNA FONTANA INFINITA, ORO NEI 500 E 10ª MEDAGLIA AI GIOCHI!

Fontana: "Ho ancora i brividi. E la mia Olimpiade non è finita"

SCI ALPINO: FEDERICA BRIGNONE, ARGENTO NEL GIGANTE

Brignone, capolavoro in gigante: il mini-movie del suo argento

CURLING: CONSTANTINI E MOSANER SPAZIALI! 10ª VITTORIA E FINALE PER L'ORO!

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono in finale nel torneo di curling doppio misto e domani alle 13:00 italiane giocheranno per la finale per l'oro contro la Norvegia. Dopo gli otto successi ottenuti nei primi quattro giorni nel round robin ottenuti Svizzera, Norvegia, sono in finale nel torneo di curling doppio misto e domani alle 13:00 italiane giocheranno per la finale per l'oro contro la Norvegia. Dopo gli otto successi ottenuti nei primi quattro giorni nel round robin ottenuti contro USA Repubblica Ceca , Australia, i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna, Cina e Svezia, hanno dapprima centrato la nona vittoria nel round robin contro l'Australia e poi hanno dominato la semifinale annientando la Svezia con il punteggio di 8-1. Comunque vada sarà storia, perché l'Italia mai aveva portato a casa una medaglia nel Curling ma ora Constantini e Mosaner proveranno a completare il sogno. Avanti così!

Constantini-Mosaner rullano la Svezia, tripudio italiano: gli highlights

SLOPESTYLE: LAUZI DA IMPAZZIRE, 5° POSTO NELLA GARA VINTA DA MAX PARROT

Emiliano Lauzi regala spettacolo nella finale dello Snowboard Slopestyle maschile. L'azzurro chiude al 5° posto, con una run da 80.01. Finale bellissima e tiratissima, col Canada che centra oro (Max Parrot) e bronzo (Mark McMorris). Argento incredibile per il cinese Yiming Su, entrato come wildcard e sul podio olimpico a soli 17 anni d'età.

Lauzi da impazzire! 80.01 nella 1ª run di finale dello Slopestyle

Martedì 8 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

La quarta giornata sarà quella che, ci si augura, ci regali il secondo oro di questa rassegna a cinque cerchi nel Curling: con l'atto conclusivo del torneo di doppio misto di Curling che vedrà Constantini e Mosaner sfidare il duo norvegese per il primo posto e un oro che completerebbe un filotto da sogno. Dopo la deludente performance nella discesa libera Dominik Paris e Christof Innerhofer andranno a caccia di riscatto nel Super-G sulla insidiosa pista di Yanqing mentre da seguire con attenzione due pezzi grossi come Roland Fischnaller nello Showboard e Federico Pellegrino nello sci di fondo

Roland Fischnaller - 2019 FIS WC Park City - Imago pub only in ITAxGER Credit Foto Imago

Il momento social: Valieva riscrive la storia del pattinaggio

Possono bastare 15 anni per ridisegnare completamente la storia dei Giochi? Assolutamente se sei una fuoriclasse come Kamila Valieva, la prima donna ad aver effettuato un salto quadruplo alle Olimpiadi. Una prodezza davvero emozionante per un'esibizione che è già un instant classic.

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+.

