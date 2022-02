Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Nell'undicesima giornata di Olimpiadi, l’Italia torna a ruggire e il medagliere riprende a rimpinguarsi grazie alla meravigliose imprese di Sofia Goggia e Nadia Delago nella discesa libera, la regina delle gare di questa Olimpiade per la squadra azzurra. A 23 giorni esatti dalla caduta nel Super-G di Cortina d'Ampezzo, la fuoriclasse bergamasca ottiene con una gara da libro cuore una meravigliosa medaglia d'argento: la 24enne di Bressanone invece indovina la gara della vita e centra un bronzo insperato e bellissimo, completando una doppietta di medaglie nella stessa gara che mancava da 20 anni

Ad

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di lunedì 14 febbraio fra biathlon, curling e Sci Freestyle

Pechino 2022 Guignard-Fabbri stupiscono, Goggia in forma: il riassunto del Day-10 IERI A 14:49

Sci Alpino: Goggia-Delago, bis di medaglie da leggenda

Nella gara più attesa dagli italiani alle Olimpiadi di Pechino 2022, il risultato è memorabile: Sofia Goggia è medaglia d'argento in discesa libera a 23 giorni esatti dall'infortunio di Cortina e sale ancora sul podio olimpico nella sua disciplina dopo l'oro di PyeongChang. Bronzo a Nadia Delago per una "doppietta" storica in casa azzurra, che mancava esattamente da 20 anni. Quinta Elena Curtoni, che completa una top 5 splendida. Trionfa per 16 centesimi Corinne Suter.

Gloria, dolore e rinascita: l'immortale leggenda di Sofia Goggia

Curling: l'Italia supera gli USA campioni olimpici in carica e resta viva

Ancora in corsa. L’Italia del curling maschile compie il proprio dovere e resta aggrappata alla chance di acciuffare le semifinali delle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri avevano un solo risultato a disposizione, dopo il ko contro il Canada e sono riusciti nell'impresa di battere i Campioni Olimpici in carica, gli Stati Uniti, imponendosi con il punteggio di 10-4, risultato maturato in un finale infarcito di errori che hanno favorito, Retornaz e compagni. Una vittoria che permette alla squadra di rimanere avvinghiati al sogno semifinale, anche se serve un'incastro di combinazioni veramente intricato

Errore di Shuster, l'Italia vince 10-4 e trova il 2° hurrà

Biathlon: staffetta maschile 7ª, harakiri Russia, oro alla Norvegia

Nonostante un terzo posto provvisorio firmato dalla coppia Bormolini-Giacomel (al pari con la Bielorussia), gli errori di Hofer e Windisch condannano gli azzurri alla settima piazza finale in una staffetta che regala un finale emozionante ed assolutamente thrilling. Già perché la Russia dopo una gara perfetta, si inceppa nell'ultimo poligono con Eduard Latypov – medaglia di bronzo nell’inseguimento davanti al nostro Hofer - favorendo il ritorno di Francia e Norvegia, che con un chirurgico Christiansen trova un insperato oro.

"Madre mia el russo", il drammatico poligono di Latypov in tutte le lingue del mondo

Mercoledì 16 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Mercoledì 16 febbraio andrà in scena la 12a giornata delle Olimpiadi. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete di medaglia nello slalom maschile, con la coppia Vinatzer-Razzoli candidata alla medaglia. La prima manche partirà dalle 3.15 della notte italiana, mentre la seconda dalle 6.45. Speranze di podio anche nella staffetta 4+6km donne del biathlon dalle 8.45, dopo il bronzo d'antologia di Dorothea Wierer . A mezzogiorno invece Arianna Fontana andrà all'assalto dell'11ª medaglia nei 1500 di short track.

Arianna Fontana, sei un fenomeno! Il mini-movie di un oro da favola

Il momento social: Valieva, primato e lacrime

. C'era grande attesa per il ritorno sul ghiaccio di Kamila Valieva. La giovane pattinatrice, che solo all'ultimo momento ha ricevuto il via libera del Tas per gareggiare dopo i problemi di doping, ha chiuso la giornata col miglior punteggio, ma è uscita dalla pista in lacrime. Infatti la 15enne durante la prova ha sbagliato il triplo axel, il primo salto della sua esibizione, collezionando un punteggio al di sotto delle aspettative

Valieva incanta dopo le polemiche e scoppia in lacrime

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Moioli-Visintin d'argento, Italia a forza 11: il riassunto del Day-8 12/02/2022 A 16:26