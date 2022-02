Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Stefania Constantini e Amos Mosaner, Chicco Pellegrino con Quarto giorno di gare e nuove soddisfazioni per l’Italia che si scopre paese di santi, poeti, navigatori e anche campioni olimpici di Curling. Già perché la coppia che ha fatto innamorare il Bel Paese del Curling , l’Italia si porta a casa uno storico oro nel doppio misto battendo in finale la Norvegia. Semplicemente perfetto il duo tricolore che ha chiuso il torneo da imbattuto diventando la terza coppia a riuscire in una simile impresa. Le gioie per i nostri colori non si esauriscono qui perchécon una prestazione mostruosa bissa l’argento di Pyeongchang cogliendo un secondo posto nella sprint a tecnica libera alle spalle del fenomeno norvegese Klaebo.

Curling, oro storico. Pellegrino, argento da urlo: che Italia!

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di domenica 6 febbraio. Tra Sci Alpino, Showboard, Pattinaggio di figura Slittino : la carne al fuoco è veramente tanta ma andiamo con ordine...

CURLING: CONSTANTINI E MOSANER STREPITOSI! 11ª VITTORIA E ORO LEGGENDARIO

Amos Mosaner e Stefania Constantini al Water Cube di Pechino hanno completato una delle più grandi imprese della storia dello sport italiano vincendo la finale del torneo di curling doppio misto, Svizzera, Norvegia, al Water Cube di Pechino hanno completato una delle più grandi imprese della storia dello sport italiano vincendo la finale del torneo di curling doppio misto, surclassando la Norvegia 8-5 , infilando l'11° successo consecutivo e mettendosi al collo uno strameritato e meraviglioso oro. Dopo i nove successi ottenuti nei primi cinque giorni di round robin ottenuti contro USA Repubblica Ceca , Australia, i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna, Cina e Svezia, il tandem delle meraviglie ha ridicolizzato la Svezia e non ha tremato nemmeno davanti alla Norvegia. Una medaglia che ne vale di cento di quelle normali, perché arriva in uno sport che nella considerazione generale è sempre stato visto come di secondo piano . Poco praticato, poco frequentato. E invece Stefania e Amos hanno tenuto incollato l'Italia davanti ai televisori. Semplicemente leggende!!

Constantini e Mosaner, l’oro storico e la gioia sul podio: la premiazione

SCI DI FONDO: PELLEGRINO SI INCHINA SOLO A KLAEBO, ARGENTO BIS!

La zampata del campione. Dopo una stagione complicata e finora avara di soddisfazioni Federico Pellegrino, nell'appuntamento più importante, regala all'Italia il quarto argento di questa rassegna per la spedizione azzurra. Come 4 anni fa in Corea l'azzurro deve arrendersi soltanto all'eterno norvegese Johannes Klaebo , che replica l'oro vinto nel 2018. Il 31enne poliziotto valdostano ci ha provato nei metri finali, ma l'asso norvegese è riuscito a difendersi e a vincere meritatamente, seppur con un distacco di soli tre decimi. Ed ora sotto con la staffetta maschile e la sprint a tecnica classica

Pellegrino ancora d'argento: il mini-movie della sua impresa

SNOWBOARD: FISCHNALLER BEFFARDO 4° POSTO, LA MEDAGLIA SFUGGE ANCORA!

È un quarto posto che brucia quello che incassa Roland Fischnaller, il più titolato snowboarder della storia italiana che a 41 anni vede fallire l'appuntamento con la medaglia olimpica nel modo più amaro. Quarto posto nel gigante parallelo vinto dall’austriaco Karl, che lo ha fatto fuori in semifinale, prima che il russo Wild facesse altrettanto nella finale per il bronzo. Peccato ma nonostante la carta d'identità Fischnaller non ha intenzione di mollare e ha già dato appuntamento al prossimo anno. E chissà che fra 4 anni a Milano Cortina non ci sia anche lui!

Fischnaller ancora sfortunatissimo! La prima medaglia olimpica sfugge per un soffio

Mercoledì 9 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Michela Moioli, portabandiera della cerimonia di apertura, che proverà a confermarsi campionessa olimpica nello Snowboardcross. Torna sul ghiaccio anche Arianna Fontana, nelle batterie dei 1000 femminili, mentre Yuri Confortola e Pietro Sighel proveranno l'impresa della vita nella finale dei 1500 uomini. Nello sci alpino invece curiosità per vedere come se la caveranno Federica Brignone, Marta Bassino e Lara Della Mea nello slalom femminile mentre La quinta giornata vede debuttare una delle regine della spedizione azzurra:, portabandiera della cerimonia di apertura, che proverà a confermarsi campionessa olimpica nello Snowboardcross. Torna sul ghiaccio anche Arianna Fontana, nelle batterie dei 1000 femminili, mentre Yuri Confortola e Pietro Sighel proveranno l'impresa della vita nella finale dei 1500 uomini. Nello sci alpino invece curiosità per vedere come se la caveranno Federica Brignone, Marta Bassino e Lara Della Mea nello slalom femminile mentre i maschi si cimenteranno nella prima prova di discesa di combinata alpina uomini.

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

Il momento social: Ledecka bis leggendario nello snowboard donne

Ester Ledecka regina dello snowboard. La 26enne fuoriclasse ceca nativa di Praga concede il bis del trionfo di Pyeongchang 2018 pur avendo disputato solo cinque gare di Coppa del Mondo di specialità negli ultimi due anni, visto che si è dedicata prevalentemente allo sci alpino, e diventa la prima della storia a vincere due ori consecutivi in questa specialità.

Ledecka non si batte in parallelo! Rivivi la finale

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

