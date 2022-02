Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

Nella 12ª giornata di Olimpiadi, l’Italia porta a casa altre due medaglie superando Albertville e portando il medagliere italiano a quota 15. Quando mancano quattro giorni alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi a cinque cerchi, questa è la seconda spedizione più vincente di sempre dopo Lillehammer 1994 . A prendersi la copertina è lo Short Track e sua maestà, Arianna Fontana che si va a prendere dopo l'oro nei 1000 e l'argento nella staffetta mista, completa il tris di medaglie con un argento al fotofinish nei 1500 metri che le permette di diventare l'azzurra più medagliata della storia dei Giochi Invernali ed estivi con un pazzesco bottino di 11 medaglie. Sorridono anche i quattro alfieri della staffetta maschile di Short Track che con un arrivo thrilling strappano per 9 millesimi, un bronzo alla Russia, meritatissimo.

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di mercoledì 16 febbraio fra sci di fondo, biathlon e Sci Alpino

Short Track: Fontana d'argento, staffetta maschile di bronzo

Difficile trovare altri aggettivi per Arianna Fontana, leggenda dello short track, dello sport italiano e dei giochi invernali. Alle Olimpiadi di Pechino 2022, Arianna conquista la medaglia d'Argento nei 1500m femminili alle spalle della coreana Choi e battendo la favoritissima olandese Schulting in un finale al fotofinish per soli 3 millesimi. Arianna Fontana sale così a quota 11 medaglie Olimpiche conquistate , staccando Stefania Belmondo e diventando così l'azzurra con più medaglie nella storia.

Il mercoledì a tinte tricolori dello short track, si chiude con il bronzo di Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Pietro Sighel vincono un grandissimo 3° posto in un finale da urlo deciso al fotofinish per soli 9 millesimi sul team russo. Oro al Canada, argento alla Corea del Sud.

Italia, staffetta da podio: il mini movie di un bronzo batticuore

Curling: l'Italia batte la Danimarca ma è eliminata

Fine della corsa. L'Italia di Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella asfalta la Danimarca (fanalino di coda del girone unico con una sola vittoria) col punteggio finale di 10-3. Gli azzurri però, vengono condannati dalla nazionale cinese: i padroni di casa siglano il successo 6-5 sulla Svizzera e ci eliminano matematicamente.

L'Italia fa il suo dovere: 10-3 alla Danimarca, gli highlights

Biathlon: staffetta femminile 5ª, oro alla Svezia

Un’Italia commovente nella staffetta femminile chiude al quinto posto dopo aver accarezzato l’idea di conquistare una medaglia per almeno 23 dei 24km in programma. Vittozzi, Wierer, Comola e Sanfilippo - con solo 5 ricariche totali su 40 bersagli - sono state encomiabili, ma contro le superpotenze europee non è bastato. Il primo posto lo ha conquistato la Svezia, medaglia d’argento alla Russia e bronzo alla Germania.

Italia, ottimo quinto posto in staffetta! Rivivi la gara delle azzurre

Sci di fondo: Pellegrino e De Fabiani 6° posto nella staffetta a tecnica classica, oro alla Norvegia

Niente da fare per l'Italia, che si era presentata in finale con il miglior tempo nella gara a squadre di sci di fondo (team sprint) alle Olimpiadi invernali di Pechino. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani chiudono al sesto posto, dopo il crollo di quest'ultimo nella quinta frazione.

"Seh, ciaoo": Klaebo porta la Norvegia in paradiso! Italia 6a

Giovedì 17 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Giovedì 17 febbraio andrà in scena la 13a giornata delle Olimpiadi. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete di medaglia nella combinata alpina donne, dove Federica Brignone proverà a dare l'assalto alla seconda medaglia olimpica di queste olimpiadi dopo l'argento nel gigante.

Brignone, capolavoro in gigante: il mini-movie del suo argento

Il momento social: dal triapanto ai Giochi, la storia da libro cuore di Flaherty

William Flaherty, 18enne originario di Cincinnati, ma titolare di passaporto portoricano, che ha realizzato il sogno di gareggiare in gigante e nello slalom ai Giochi di Pechino. Quando aveva tre anni, gli era stata diagnosticata una rara malattia e i medici gli avevano dato il 10% di possibilità di sopravvivenza. Le Olimpiadi sono anche una vera e propria fucina di storie di sport e di vita e oltre ad imprese ed agonismo, regalano anche imprese autentiche come quelle di, 18enne originario di Cincinnati, ma titolare di passaporto portoricano, che ha realizzato il sogno di gareggiare in gigante e nello slalom ai Giochi di Pechino. Quando aveva tre anni, gli era stata diagnosticata una rara malattia e i medici gli avevano dato il 10% di possibilità di sopravvivenza. Un trapianto lo ha salvato e il donatore è stato una persona molto speciale, il fratello maggiore Charles

Flaherty arriva al traguardo dello slalom ed esulta

