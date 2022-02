Altro giro di giostra e un'altra medaglia per l'Italia che prima dell'inizio della seconda settimana di gare raggiunge già il primo obiettivo fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, superare il numero di medaglie ottenuto a Pyeongchang. Una missione centrata grazie all'argento nello snowboard doppio misto centrato da Michela Moioli e Omar Visintin. Una medaglia che ha il sapore di rivincita per la portabandiera bergamasca, dopo la caduta e il mancato accesso alla Big Finals nella gara femminile , e ha il valore della conferma per il "baffo" di Merano che è diventato il ventitreesimo atleta azzurro a collezionare almeno 2 podi nella stessa edizione, ma soprattutto il primo in assoluto a coronare l'impresa nello snowboard.