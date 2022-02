C'è ancora spazio per le emozioni nella 15a giornata dei Giochi Invernali: Francesca Lollobrigida, nella mass start femminile, strappa un'altra medaglia incredibile alle spalle dell'olandese Irene Schouten e della canadese Ivanie Blondin. Per la pattinatrice romana è la seconda medaglia in questa edizione a cinque cerchi, dopo l'argento nei 3000 metri e un beffardo quarto posto sui 5000 e il sesto posto nei 1500