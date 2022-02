Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola.

14a giornata avara di emozioni per l'Italia: le notizie più liete sono i due quinti posti strappati da Simone Deromedis nella finalina dello ski cross maschile e da Dominik Windisch nella mass start. Il primo, all'esordio olimpico a soli 21 anni, si rende protagonista di una cavalcata pazzesca fino alla semifinale, in cui però pecca d'esperienza.

Oro di Regez e doppietta Svizzera nello Ski Cross, rivivi la Big Final

Nel programma corto del pattinaggio a coppie , da registrare due ottimi risultati di Della Monica-Guarise e Ghilardi-Ambrosini. Entrambe le coppie si sono qualificate per il libero di sabato. Della Monica e Guarise hanno chiuso la prima giornata in decima posizione, mentre Ghilardi e Ambrosini hanno prenotato l'ultima piazza utile per avanzare (16a).

Ghilardi-Ambrosini qualificati per un soffio

Ski cross: Deromedis fa sognare in vista di Milano-Cortina

Il futuro dello ski cross appartiene a Simone Deromedis. Il classe 2000 si rende protagonista di una corsa al cardiopalma, sin dalla fase di seeding. A 21 anni, Deromedis chiude 5° dopo aver dominato ottavi, quarti e finalina. Peccato per quel passo falso in semifinale, Simone avrebbe meritato molto di più quest'oggi. Nella finalissima, la Svizzera cala la doppietta con Regez e Fiva.

Peccato Deromedis! Il sogno Big Final svanisce all'ultimo

Biathlon: Windisch ok, Wierer a vuoto

Nella mass start uomini, Johannes Boe eguaglia Ole Einar Bjørndalen e si prende la quarta medaglia d'oro ai giochi di Pechino con una prestazione assolutamente dominante. Alle sue spalle un redivivo Ponsiluoma e Vetle Christiansen, che supera Fillon Maillet proprio all'ultimo poligono. Quinto un super Dominik Windisch. Finisce con un numero di Braisaz-Bouchet l'olimpiade femminile di Biathlon. La francese s'inventa un terzo poligono clamoroso nella bufera e vince la medaglia d'oro nella mass start. Dietro di lei le due norvegesi Eckhoff e Roeiseland. Solo 22a Dorothea Wierer, che paga gli 8 errori al poligono.

"E guarda Dominik!" Windisch 5° in volata nella mass start

Pattinaggio di figura: avanzano Della Monica-Guarise e Ghilardi-Ambrosini

Dopo il programma corto delle coppie di artistico, entrambi i sodalizi italiani superano il taglio e prenderanno parte al programma lungo. Per Della Monica-Guarise un decimo posto con rammarico per una caduta; Nicole Della Monica e Matteo Guarise raccolgono 63.58 che è comunque meglio di quanto raccolto nel team event, ma ci sono ancora delle sbavature. Obiettivo centrato al limite per Ghilardi-Ambrosini, che si qualificano con 55.83, il punteggio più basso prima del taglio. La gara al momento vede in testa i favoriti Sui-Han, ma Tarasova-Morozov li tallonano da vicinissimo.

Della Monica-Guarise più forti della caduta: 10° posto nel programma corto

Sabato 19 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Nella penultima giornata l'Italia si aggrappa a Francesca Lollobrigida nella mass start di speed skating e al team event nello sci alpino. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini e Bassino possono arrivare sul podio.

Lollobrigida: "Argento che mi ripaga dei tanti sacrifici, lo dedico alla famiglia"

Il momento social: Gu fa tris di medaglie a 18 anni

Eileen Gu nella leggenda a Cinque Cerchi! La sciatrice freestyle cinese vince la medaglia d'oro anche nell'Half Pipe femminile con una seconda run pazzesca, e si mette al collo la terza medaglia di questi Giochi Olimpici dopo l'oro nel Big Air e l'argento nello Slopestyle. Mai nessun atleta di sci freestyle era riuscito nell'impresa di vincere tre medaglie a Cinque Cerchi in una singola edizione.

Eileen Gu conquista l'oro nell'Half Pipe con una run pazzesca

