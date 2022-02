Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Con la cerimonia d'apertura ha finalmente preso il via ufficiale questa attesissima edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, andata in scena alle 13:00 italiane nella suggestiva cornice del Bird's Nest. Proviamo a fare un po' di ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di venerdì 4 febbraio.

Tante le gare, anche se ancora nessuna medaglia a disposizione - le prime verranno assegnate solamente sabato 5 febbraio - ma già tanta carne al fuoco con i primi italiani a gareggiare, tra curling, discesa libera maschile e pattinaggio artistico. Andiamo con ordine...

CURLING: QUATTRO SU QUATTRO PER MOSANER E COSTANTINI

Amos Mosaner e Stefania Constantini si stanno esaltando nel torneo di curling doppio misto. Dopo i due successi nella prima giornata si stanno esaltando nel torneo di curling doppio misto. Dopo i due successi nella prima giornata contro USA Svizzera , l’Italia ha vinto anche le altre due gare in programma contro Norvegia e Repubblica Ceca. Prima la coppia azzurra ha regolato con arguzia la Norvegia, riuscendo anche a strappare agli avversari quando questi ultimi stavano usufruendo del vantaggio del powerplay, poi ha letteralmente dominato in lungo e in largo la Repubblica Ceca, chiudendo il discorso con due end d'anticipo. E dopo le prime due giornate di round robin, nessuno vanta uno score di 4 vittorie e 0 sconfitte. Avanti così!

Italia da sballo! Repubblica Ceca demolita, gli highlights

SCI ALPINO: SECONDE LIBERE DI DISCESA, PARIS RISALE LA CLASSIFICA

Dominik Paris stia digerendo meglio il tracciato: l'azzurro è risalito Seconda giornata di test per i discesisti sul temibile tracciato cinese e l'impressione è che il nostro uomo di punta,stia digerendo meglio il tracciato: l'azzurro è risalito dal 27° fino al 5° posto, in una manche dominata da Kilde. Nono posto per Innerhofer. Si replica sabato 5 febbraio, con la terza sessione di libere, sempre alle 04:00 italiane e sempre su sempre su Discovery Plus ed Eurosport.

Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

PATTINAGGIO ARTISTICO: GUIGNARD E FABBRI IMPRESSIONANO NELLA DANZA

Charlène Guignard-Marco Fabbri si sono infatti posizionati al terzo posto nella rhythm dance del Team Event, prima prova di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, sorpassando in volata i temibili canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e issandosi fino al podio virtuale. Qualche errore nello short program delle coppie con Sorprese a non finire al Capital Indoor Stadium.si sono infatti posizionati al terzo posto nella rhythm dance del Team Event, prima prova di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, sorpassando in volata i temibili canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e issandosi fino al podio virtuale. Qualche errore nello short program delle coppie con Nicole Della Monica-Matteo Guarise , che si piazzano settimi mentre nello short individuale maschile ottimo il 5° posto ottenuto da Daniel Grassl , alla prima esperienza olimpica.

Guignard e Fabbri meravigliosi: spettacolo e 3° posto nella danza ritmica

LE EMOZIONI DELLA CERIMONIA D'APERTURA

Alle 14:22 italiane Michela Moioli ha fatto il proprio ingresso nel Bird's Nest di Pechino, penultima spedizione a sfilare nella cerimonia inaugurale - durata poco meno di 2 ore e mezza - in cui si sono ammirate splendide coreagrafie di luci, fuochi d'artificio e l'accensione del braciere olimpico affidata per la prima volta a una coppia di leggende, Dinigeer Yilamujiang e Zhao Jiawen.

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

Prima vera e propria giornata di gare con le prime medaglie in palio e tanti italiani protagonisti. Ci giochiamo la medaglia nei 3000 metri donne dello speed skating con Francesca Lollobrigida e nella staffetta mista 4x6 km del biathlon con il casco . Poi salto con gli sci, curling, le batterie dello short track e molto altro.

Francesca Lollobrigida nei 1500 metri a Tomaszow Mazowiecki - Coppa del Mondo 2021/2022 Credit Foto Imago

Il momento social: Crumpton sfida i -5°C a petto nudo!

Pita Taufatofua, il portabandiera tongano a torso nudo che nelle ultime tre Olimpiadi ha conquistato il favore del pubblico sfilando a petto nudo nonostante le temperature glaciali, ha scelto di non gareggiare in questa edizione dei Giochi Olimpici dando appuntamento a Parigi 2024, il portabandiera temerario e incauto però non è mancato neanche a questa edizione dei Giochi: guardare per credere come si è presentato lo skeletonista e portabandiera delle Samoa, Nathan Crumpton.

