Nelle prime quattro giornate di questi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 gli azzurri sono infatti saliti sul podio tutti i giorni, per un totale di sette medaglie, record assoluto nelle prime 96 ore di un'Olimpiade della Neve e del Ghiaccio. Un cammino lungo, iniziato lo scorso 24 luglio con lo squillo di Vito Dell'Aquila in quel di Tokyo. La positiva ventata di vittorie ed entusiasmo giunta nel 2021 si sta protraendo anche in questo avvio di 2022.per un totale di sette medaglie, record assoluto nelle prime 96 ore di un'Olimpiade della Neve e del Ghiaccio.

prolungato a 20 la striscia di giornate olimpiche consecutive con almeno una medaglia all'attivo. In quel di Tokyo si era iniziato con Dell'Aquila e Samele (24 luglio) e si era Con l'oro di Mosaner-Constantini e l'argento di Pellegrino, gli azzurri hanno infatti. In quel di Tokyo si era iniziato con Dell'Aquila e Samele (24 luglio) e si era terminato con le Farfalle della ginnastica (8 agosto). Qui a Pechino ha aperto invece le danze la staffetta dello short-track e la striscia è ancora aperta e migliorabile. Nel mezzo Jacobs, Tamberi, Fontana, Busà, Palmisano: imprese e medaglie a profusione.

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 febbraio, la spedizione azzurra cercherà ovviamente di prolungare la striscia. Le attese saranno rivolte alle finali dello snowboardcross femminile, ai 1.500 metri di short-track, al doppio di slittino e alla finale del BIG-AIR maschile di freestyle. Le possibilità di prolungare a ventuno la striscia dei successi consecutivi ci sono, ma non sarà facile per gli azzurri al via quest'oggi.

