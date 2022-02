Distensione e serenità: sono questi i sentimenti che in qualche modo il presidente del CIO, Thomas Bach, ha voluto comunicare nel corso della 139ma sessione del Comitato Olimpico Internazionale che ha avuto luogo a Pechino (Cina), sede delle ormai imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali

I Giochi godono della pieno sostegno della comunità internazionale“. Una sessione aperta dal leader cinese Xi Jingping, che ha elogiato il ruolo importante e unico del CIO nell’organizzazione. Bach nel suo discorso ha voluto allontanare i fantasmi del boicottaggio del passato, affermando che: ““. Una sessione aperta dal leader cinese Xi Jingping, che ha elogiato il ruolo importante e unico del CIO nell’organizzazione.

Ad

Constantini, il rischio paga! Gran giocata e tre punti azzurri

Pechino 2022 A Los Angeles confermati surf e skateboard, fuori la boxe UN' ORA FA

Vero è che l’avvicinamento a questa rassegna a Cinque Cerchi è stato turbolento”: da un lato le preoccupazioni per il Covid-19; dall’altro la forte contrarietà di alcuni Paesi circa il mancato rispetto dei diritti umani in questo territorio. Da questo punto di vista la Cina ha negato le accuse, pur dovendo prendere atto del boicottaggio diplomatico di alcune nazioni come Stati Uniti, Australia, Belgio, Gran Bretagna, Canada, Danimarca, Estonia, Lituania e Nuova Zelanda. Paesi che hanno deciso di non inviare i rispettivi funzionari del Governo ai Giochi.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Fontana, Goggia, Moioli: le atlete da medaglia per Gracenote 14 ORE FA