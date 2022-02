Valentina Vezzali, risultata positiva al Covid-19 venerdì scorso e quindi impossibilitata a raggiungere Pechino per assistere alla Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022, ha voluto comunque mandare un messaggio a tutti i componenti della spedizione azzurra in Cina. "A nome del Governo rivolgo l'in bocca al lupo ai 118 atleti azzurri e a tutti i componenti della delegazione che rappresenterà l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Non potrò essere presente fisicamente in tribuna ad applaudire l'ingresso nello stadio olimpico, ma, assieme a tutti gli italiani, saremo col cuore accanto a ciascun atleta in gara", dichiara Vezzali alla vigilia della cerimonia inaugurale.

"I Giochi Olimpici rappresentano infatti un'occasione per il Paese di ritrovarsi unito attorno a quel tricolore che domani sarà in mano a Michela Moioli, chiamata a sostituire Sofia Goggia a cui va un particolare in bocca al lupo", prosegue la sottosegretaria allo Sport e pluricampionessa olimpica di fioretto.

"L'auspicio è che, attraverso le gesta dei nostri atleti, Pechino 2022 possa rappresentare anche una opportunità per promuovere l'attività sportiva, stimolando soprattutto i più giovani attraverso il processo di emulazione e ravvivare il fuoco dell'attesa in vista del grande appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026, verso il quale ci orienteremo sin da quando saremo a Pechino per ritirare la bandiera olimpica portandola in Italia", conclude l'ex schermitrice jesina.

