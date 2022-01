Giochi Olimpici

Olimpiadi Pechino 2022, alla scoperta del National Aquatics Centre (Water Cube): la casa del Curling

Il National Aquatics Centre è un punto di riferimento di Pechino durante le Olimpiadi di Pechino 2008 si sono svolte le gare di nuoto. Per Pechino 2022 si trasformerà da "Water Cube" in "Ice Cube" per gli eventi di curling.

