Le Olimpiadi si avvicinano, mancano pochi giorni al via ufficiale che verrà dato il 4 febbraio nella cerimonia d’apertura allo Stadio Olimpico di Pechino. Alcune gare Olimpiche inizieranno qualche ora prima della cerimonia al Nido d’Uccello e tante compagini azzurre sono già arrivate nella capitale cinese.

Sul ghiaccio già short track e pista lunga, Arianna Fontana da un lato e Francesca Lollobrigida dall’altro, già a provare il ghiaccio delle piste Olimpiche di Pechino.

Dopo gli ottimi risultati conquistati agli Europei di Heerenveen, la squadra azzurra di pista lunga punta in alto a Pechino con Lollobrigida sì, ma non solo. Davide Ghiotto è un altro nome da tenere a mente per i colori azzurri che si daranno battaglia all’oval dell’Ice Ribbon.

Quando si parla di Short Track, non si può non pensare e non nominare Arianna Fontana che con Pechino è alla sua 5a Olimpiade. Con la Coppa del Mondo dei 500m in bacheca, e l’oro dei 500m conquistato a PyeongChang 2018, la portabandiera di 4 anni fa punta al massimo, per arricchire quella bacheca che la rende già leggenda.

