Come a Tokyo 2020, così anche a Pechino 2022. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha voluto dare il suo peronale in bocca al lupo agli azzurrri impegnati ai Giochi Olimpici Invernali in Cina.

Rivolgo alle atlete e agli atleti azzurri i più sinceri auguri per un’Olimpiade di successo a nome del Governo e mio personale. Sono certo che anche a Pechino, come a Tokyo, l’Italia saprà farsi valere. Vi aspetto al vostro rientro

In un colloquio telefonico col Presidente del Coni Giovanni Malagò atterrato in mattinata a Pechino, è arrivato l’augurio speciale di Draghi. E speriamo che possa avere lo stesso risultato di Tokyo…

