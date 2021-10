le Olimpiadi. La XXIV edizione dei Giochi invernali si terrà a Pechino e a 100 giorni dalla cerimonia di apertura sono state svelate le medaglie per cui gli atleti si daranno battaglia in una cerimonia dal titolo "Together for a Shared future". L'inverno si avvicina e con esso l'evento più importante che ci sia per gli sport di neve e ghiaccio:. La XXIV edizione dei Giochi invernali si terrà a dal 4 al 20 febbraio e a 100 giorni dalla cerimonia di aperturaper cui gli atleti si daranno battaglia in una cerimonia dal titolo "Together for a Shared future".

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Le medaglie di Pechino 2022 hanno un nome: "Tong Xin", che significa "insieme come una cosa sola". Sul fronte sono composte da cinque anelli e un "cuore" centrale in cui sono incisi i cinque cerchi olimpici e il nome ufficiale dell'evento. Il design è basato su antichi ciondoli di giada cinese a cerchi concentrici, con i cinque anelli che rappresentano lo spirito olimpico. Negli anelli più centrali compaiono motivi di nuvole e fiocchi di neve, mentre il cerchio esterno è privo di decorazioni.

La forma delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è semplice e classica, e ricorda le medaglie intarsiate dei Giochi estivi del 2008, per esaltare Pechino come la prima "città olimpica doppia", cioè ospitante sia i Giochi estivi che quelli invernali. Il retro porta l'emblema di Pechino 2022 al centro, con il nome ufficiale dei Giochi inciso in cinese più in basso. Gli anelli circostanti imitano le scie delle stelle, con 24 punti che rappresentano la 24ma edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

Le medaglie per i Giochi Paralimpici Invernali si ispirano allo stesso concetto e utilizzano lo stesso design delle medaglie olimpiche. Per i Giochi Paralimpici Invernali, il centro del fronte delle medaglie è inciso con il logo del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e circondato dalle parole "Beijing 2022 Paralympic Winter Games" in inglese e scritte in Braille. L'emblema dei Giochi Paralimpici Invernali Pechino 2022 è inciso al centro sul retro delle medaglie, e il nome cinese completo dei Giochi Paralimpici Invernali Pechino 2022 è inciso intorno.

